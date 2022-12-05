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Yılbaşı öncesi biraya zam

Yılbaşına sayılı günler kala alkole zam üstüne zam yapılıyor. 4 gün önce viski türlerine yüzde 18 zam yapan hükümet, bugün de ithal biraya yüzde 10 zam yaptı. Sırada, rakı, votka, cin, şarap olduğu belirtiliyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:12
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Bu gidişle tadı bile unutulacak. Yılbaşı öncesi biraya zam 

Yılbaşı öncesi biraya zam
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Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerden biri olan alkol zam bombardımanına tutuldu. 4 gün önce viski fiyatlarına yüzde 18 zam yapılmasının ardından bugün bir zam haberi de ithal biraya geldi.

Zammı Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından "İthal bira çeşitlerine yüzde 10 zam geldi" ifadelerini kullandı. 

Bira içmenin bile lüks olduğunu söyleyenler "Bir bira markette şimdilik 30 TL. Bir barda ya da kafede içerseniz en az 80 TL ödüyorsunuz. Bir bardak çay kahvehanede bile 4 TL olduğu ülkede yakında nefes almakta parayla olacak. İnanın uyuşturucu biradan ucuza satılıyor" yorumunu yaptılar. 

Yılbaşı gecesinden önce rakı, votka, cin, şarap gibi alkollü içkilere zam yapılacağı tahmin ediliyor. 

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0606
5.12.2022 15:35
bu zam derde deva olmaz bu kaçıncı  
 
Yurttas
5.12.2022 15:00
AKP 400milyari bulan devletimizin kasa açığı birayla,vergilerle kapatmaya çalışıyor ama kapanmıyor ,yama tutmaz bu ülke selamete çıkmaz bunların kafasıyla.  
 
vatandaş
5.12.2022 14:47
vergiyle cezayla ötv ile ülke kalkınmaz!! sadece halk fakirleşir !!!  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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