Yılbaşı öncesi biraya zam

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerden biri olan alkol zam bombardımanına tutuldu. 4 gün önce viski fiyatlarına yüzde 18 zam yapılmasının ardından bugün bir zam haberi de ithal biraya geldi.

Zammı Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından "İthal bira çeşitlerine yüzde 10 zam geldi" ifadelerini kullandı.

Bira içmenin bile lüks olduğunu söyleyenler "Bir bira markette şimdilik 30 TL. Bir barda ya da kafede içerseniz en az 80 TL ödüyorsunuz. Bir bardak çay kahvehanede bile 4 TL olduğu ülkede yakında nefes almakta parayla olacak. İnanın uyuşturucu biradan ucuza satılıyor" yorumunu yaptılar.

Yılbaşı gecesinden önce rakı, votka, cin, şarap gibi alkollü içkilere zam yapılacağı tahmin ediliyor.