20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vergi uzmanı Ozan Bingöl o tarihi hatırlattı: İçki ve tütün ürünlerinde ÖTV yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl o tarihi hatırlattı: İçki ve tütün ürünlerinde ÖTV yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinde ÖTV’nin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 05:08
Takip Et

Vergi uzmanı Ozan Bingöl o tarihi hatırlattı: İçki ve tütün ürünlerinde ÖTV yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl o tarihi hatırlattı: İçki ve tütün ürünlerinde ÖTV yüzde 25-30 oranında artacak
+
Aa
-

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.

Dolayısıyla Erdoğan tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergiyedair.com’daki yazısında söz konusu zam sistemini hatırlatarak ocaktaki zam oranlarını hesapladı.

Bingöl, şunları yazdı:

“İÇKİ VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖTV’Sİ YÜZDE 25-30 ORANINDA ARTACAK”

“Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 23,81

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 25,04

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 26,27

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 27,49

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 28,72

Yani 3 Ocak 2023 sabahında alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış görülecek.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
1
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
2
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
3
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
5
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı
﻿Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı
﻿Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı
﻿İstanbul'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü
﻿İstanbul'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü
﻿İstanbul'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü
﻿Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
﻿Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
﻿Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
﻿Belarus S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktu
﻿Belarus S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktu
﻿Belarus S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.