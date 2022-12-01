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  • Yılbaşı öncesi alkole büyük zam. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu

Yılbaşı öncesi alkole büyük zam. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda viski gruplarına yüzde 18 zam geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:21
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Bir alkol grubuna zam yapıldı

Yılbaşı öncesi alkole büyük zam. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kendi sosyal medya uygulamasından "Yılbaşı ötv’e öncesi maliyet zammı" diyerek Jack viski gurubuna yaklaşık yüzde 18 maliyet zammı geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Jack viski grubuna zam geldi. Yılbaşı ÖTV öncesi maliyet zam mı gelmeye devam ediyor.

Dündar'ın yayınladığı listede zamlı fiyatlar yer aldı. 

1 KASIM'DA DA ZAM GELMİŞTİ

Dündar, Twitter hesabından 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini paylaşmıştı.

Dündar, Twitter paylaşımında, "Alkole zam gelmeye devam ediyor bu şekilde devam ederse yasal tüketim dibi görecek kaçak tavan yapacak bizler işimizi devlete vergi kaybı yaşayacak buna bir dur denmeli artık" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yine aynı paylaşımda Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak. Buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak kimse içemeyecek artık.

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