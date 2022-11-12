Bu şakayı izleyen bir daha izleyecek

Sosyal medyada paylaşılan bir şaka videosu izleyenleri güldürürken, panik anlarında dikkatin ne kadar dağınık olduğunu da gözler önüne serdi. Görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Videoda bir adam dev ahşap zımbası ile elini üzerinde çalıştığı tahta parçasına zımbaladığını iddia ederek kadın arkadaşından yardım istiyor.

Yardıma gelen kadın telin battığını sandığı parmağı görünce paniğe kapılıyor.

Adam elini telin altından çıkardığı halde panik halindeki kadın teli yine de çıkarmaya çalışıyor.

Adam kadının telaş içinde kendini kurtarmaya çalıştığı anları kayda alarak yayınlıyor.