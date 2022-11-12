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Bu şakayı izleyen bir daha izleyecek

İnsanların panik anlarında dikkatin ne kadar dağınık olduğunu gözler önüne seren bir şaka videosu binlerce beğeni aldı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:59
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Bu görüntüleri izleyen bir daha izleyecek

Bu şakayı izleyen bir daha izleyecek
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Sosyal medyada paylaşılan bir şaka videosu izleyenleri güldürürken, panik anlarında dikkatin ne kadar dağınık olduğunu da gözler önüne serdi. Görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Videoda bir adam dev ahşap zımbası ile elini üzerinde çalıştığı tahta parçasına zımbaladığını iddia ederek kadın arkadaşından yardım istiyor. 

Yardıma gelen kadın telin battığını sandığı parmağı görünce paniğe kapılıyor. 

Adam elini telin altından çıkardığı halde panik halindeki kadın teli yine de çıkarmaya çalışıyor. 

Adam kadının telaş içinde kendini kurtarmaya çalıştığı anları kayda alarak yayınlıyor. 

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