Bu gurur Türkiye'nin! İşte Konya farkı ve Montella'nın sırrı. Recep Çınar yazdı

Recep Çınar, Milli takımın tarihi Letonya zaferini yazdı.

Bu gurur Türkiye'nin! İşte Konya farkı ve Montella'nın sırrı. Recep Çınar yazdı

Bundan bir süre önce “Montella çok şanslı!” başlıklı yazımda, İtalyan Hocanın bu maçı Konya’da oynamakla akıllı bir iş çıkaracağının altını çizmiş “Şundan o kadar eminim ki, tribünler tıklım tıklım dolacak, şehir kırmızı-beyaza bürünecek ve bu coşkuyla da Milli Takımımız Letonya engelini geçecektir…
Konyalının Milli Takıma olan tutkusu, ne kulüp tutkusuna benzer, ne aşk tutkusuna benzer ne de sevgili tutkusuna…
Adını koyamayacağımız bir tutkudur Konyalının Milli Takıma olan tutkusu…
Konyalıların Milli Takım tutkusunu anlatmak ve yazmak, kolay gibi görünse de, yüreklerinin şimdiden Letonya maçı için çarptığını rahatlıkla söyleyebilirim” demiştim…

A Milli Futbol Takımımız özellikle ii bir ikinci yarıdan sonra Letonya’yı farklı mağlup ederek Almanya biletini Konya’da aldı…

Daha önce de Konya’dan Fransa’ya giden A Milli Futbol Takımımız, İtalyan Teknik Direktör Montella ile 2024 Avrupa Şampiyonası için Almanya’ya gidiyor…
Tebrikler Montella ile A Millilerimize.

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Konya ve Konyalı futbolseverler 42 bin kişilik stadı doldurarak iyi bir sınav verdiler…
Maçın başından sonuna kadar, futbolcular gibi oyuna iyi konsantre oldular, daha doğrusu futbolcularla birlikte maçı oynadılar…

Yunus’un golüne kadar katı bir savunma yapan Letonyalılar, bu golden sonra, katı savunmadan vazgeçmenin faturasını da ağır ödediler…

Karşılaşmanın ilk yarısının en iyi oyuncusu Yunus’un golüyle Konya Büyükşehir Belediye stadı, adeta bayram yerine döndü…

A Milli Futbol Takımın, Alman Kuntz’dan sonra güçlü ve kabul görebilecek bir teknik adama ihtiyacı vardı ve geldiğimiz nazik noktada, Montella ile sorun çözüldü ve Türkiye’ye bahar geldi…

Bizim çocuklar, bizim şehrimizde ikinci kez önemli bir başarıya imza attılar…

Hem Konya, hem de ülke olarak ne kadar sevinsek yeridir, çünkü bunu hak ettik…

Yukarıda da belirttiğim gibi, Letonya golü yiyinceye kadar, inanılmaz bir savunma yaptı, ancak Montella’nın ilk 11’de yer verdiği Yunus’un golüyle şapka terse döndü…
İkinci yarıda kulübeden gelen Cenk’in iki nefis golüne Kerem’in golü de eklenince futbol gecesinin kazananı Türkiye oldu…

Maçın öncesinde ve sonrasında muhteşem görüntüler ise Konya’ya ve Milli Takıma çok yakıştı…

Tarihimizde ilk kez üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası’na katılan ülkemiz, 2024’ü de 4-0’lık Letonya galibiyetiyle Almanya biletini cebine koydu…

Özetlersem; Konya şehir olarak önemli bir sınavı geçerken, A Milli Futbol Takımımızın uğurlu şehri olmayı da böylece tescillemiş oldu.

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