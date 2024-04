Türkiye'ye Paris'te altın madalya getirecek ismi açıkladı

Benim için spor sadece futboldan ibaret değil…

Diğer branşları da severim…

Özellikle de olimpik branşları…

Güreş, boks, halter, atletizm, tekvando benim olmazsa olmazlarım…

Tabii ki, basketbol, voleybol ve Mete Gazoz’la birlikte atıcılık da ilgimi çeken ve beni ekran başına kilitleyen diğer bir başarılı branş…

Hepsini de yakından takip ederim…

Olimpiyatlarda kim ne yapacak, rakipler ne nasıl hazırlanıyor vesaire…

Tekvandocu Olimpiyat şampiyonumuz Servet Tazegül aktif spor yaparken, onu ve rakiplerini takip ederdim…

Babası Beyler Tazegül’den Servet’le ilgili bilgiler alırdım…

Boksta ise hemen hemen bütün sporcuların durumunu bilirdim, çünkü Boks Federasyon’un da hem yöneticilik yaptım, hem de çok ilgiliydim…

Halterde de öyle…

Dünya’ya bir Naim Süleymanoğlu ne zaman gelir?

Görür müyüz böyle bir efsaneyi…

Sanmıyorum…

Güreşte ise o kadar şampiyon sporcumuz var ki, dünya onları takip ediyor…

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, bugün itibarıyla güreşimizin en kıymetlileri ve takip edilenleri…

Olimpiyatlarda “altın madalya” beklediğimiz pehlivanlarımız…

Rıza Kayaalp’in en önemli rakiplerinden birisi, malum 4 olimpiyat şampiyonu Kübalı Mijain Lopez…

Yani, Lopez…

Lopez’in Fransız Haber Ajansı “AFP”ye verdiği bir demeç gözüme ilişti…

“Paris Oimpiyatları”nda kürsünün en üstüne çıkarak, altın madalyayı boynuna takmak istediğini söylemiş…

Her gönülde bir aslan yatarmış…

Yani, her sporcu gibi Lopez’in gönlünde de elde etmek istediği altın madalya yatıyor demek ki…

Bu da çok doğal…

Ama, şöyle de bir gerçek var; istemek başka, almak başka…

Hem de Rıza Kayaalp gibi bir rakibin varken...

Açıkçası Lopez, beşinci kez olimpiyat şampiyonluğunu istiyor…

Şampiyonumuz Rıza Kayaalp’in rakibi olan Lopez, 2024 Paris’te üst üste beşinci kez Olimpiyat altın madalyasını kazanır mı?

Bunu oyunlar başladığında göreceğiz…

Çünkü, Lopez gibi, şampiyonumuz Rıza Kayaalp’te Paris'te altın madalyayı istiyor…

İnşallah kazanan da Rıza olur…

Peki, Lopez, Paris’te başarılı olur mu?

Bilemem…

Rıza’yı geçmesi lazım, ama o da kolay değil…

Lopez altın madalya kazanırsa, beşinci kez, Yaz Oyunları’nda bu başarıyı elde eden tek güreşçi olarak Olimpiyat “pantheon”una girecek…

Pantheon ne demek?

Panteon, bu ifade olimpiyat teriminde sporcuların kendi branşlarında en iyisi, en başarılı olanlarına da verilen bir ünvandır…

Bu unvanı daha önce 28 olimpiyat madalyalı Amerikalı Michael Pelps, Hollanda hız patencisi 5 altın madalyalı Ireen Wüst, Cimnastik'te Rus Larisa Latynina (9 altın), Finlandiyalı atlet Paavo Nurmi (9 altın) Amerikalı atlet Carl Lewis (9 altın) v.s gibi sporcular almışlardı…

Boks yaptığı yıllarda Muhammet Ali’ye rakip gösterilen Kübalı ağır sıklet Stefonson ise 1972 Münih, 1976 Montreal ve 1980 Moskova olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı…

1984 Los Angeles ve 1988 Seul’de Küba’nın olimpiyat oyunlarını boykot etmesi nedeniyle ringe çıkamayan Teofilo Stevenson, katılması halinde bu iki olimpiyattan da altın kazanabilir ve boksta erişilmesi güç bir zafere imza atabilirdi…

Amatör boksta döneminin en iyi boksörü olan Teofilo Stevenson’a, tüm zamanların en iyi boksörü olan Muhammet Ali’yle dövüşmesi için reddedemeyeceği bir teklif yapmışlar, fakat Stevenson bu teklifi kabul etmemişti…

Güreşçi Lopez, boksör Stevenson gibi Kübalıların medarı iftiharı bir sporcu olduğu için, “Paris Olimpiyatları”nda beşinci kez altın madalyayı istemesi normal…

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, istemek başka bir şey, madalyayı boynuna takmak başka bir şey…

Lopez, yorgunluk ve fiziksel sorunlarının olduğunun da altını çizmiş…

Kazanamaması halinde kılıfı şimdiden hazırlamış Kübalı…

Ancak, Kübalılar Lopez’e ne kadar inanıyorsa, biz Türk halkı da Rıza’ya ve Taha’ya o kadar inanıyor ve güveniyoruz…

Şöyle de bir gerçek var; Lopez 42 yaşında, Rıza ise 35 yaşında…

Özetlersem; Türk güreşi “Paris Olimpiyatları”nda sadece Rıza ve Taha ile değil, diğer pehlivanlarıyla da, yani İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Demirhan Yavuz, Ali Cengiz, Enes Başar, Burhan Akbudak ve Yasemin Adar’la mutlaka kürsüye çıkacaktır…

Güreşçilerin bu noktalara gelmesinde Türkiye Güreş Federasyonu ile Başkanı Şeref Eroğlu’nun ve yönetiminin de başarılı çalışmalarını bir kenara yazmakta yarar var.