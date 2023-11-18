Bu haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa, altın, dolar ve euro...Hepsi bu hafta kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamladı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 değer kazancıyla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 28,6980 lira, euro satış fiyatı yüzde 2,15 yükselişle 31,1840 lira oldu.
STERLİN VE İSVİÇRE FRANGI DA ARTTI
Geçen hafta 34,9440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26 artarak 35,7340 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,15 kazançla 32,4600 liradan alıcı buldu.