THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, 2023 yaz dönemini kapsayan seyahat tercihlerine ilişkin verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Havayolları'nın en pahalı yurt dışı uçak bileti 89 bin 426 lira, yurt içi en pahalı uçuş ise 15 bin 822 lira oldu. Buna göre, yaz aylarında yurt içinde en popüler rota olarak "İstanbul-Antalya" öne çıkarken, en çok tercih edilen uçak bileti destinasyonu ise "İstanbul-Muğla" oldu. Yurt dışında en fazla "İstanbul-Londra" rotası aranırken, en çok "İstanbul-Bakü" biletleri satıldı.

Yıl içinde popülerliği artan rotalarda dikkat çekici değişiklikler gözlemlendi. Özellikle "İstanbul-Mardin" ve "İstanbul-Berlin" rotalarında uçak bileti aramalarında belirgin bir artış yaşanırken, haziranda gerçekleşen en yüksek uçak bileti satışları, Kurban Bayramı tatil dönemine denk geldi. Bu dönemdeki satışlar, diğer yaz aylarına kıyasla yüzde 70 arttı.

Yaz döneminde Web kullanıcıları özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Trabzon şehirleri için uçak biletleri satın almayı tercih ederken; İOS kullanıcıları İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Ankara destinasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. Android kullanıcıları ise İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve İzmir için uçak bileti satın aldı.

EN PAHALI YURT İÇİ UÇAK BİLETİ BELLİ OLDU



Verilen bilgiye göre, biletbayisi.com üzerinden alınan en pahalı yurt dışı uçak bileti, gidiş-dönüş İstanbul-Medellin rotası oldu. Bu rota için 89 bin 426,29 TL ödendi. Yurt içi uçak bileti satışında en pahalı olan ise gidiş-dönüş Sivas-Kıbrıs rotası için 15 bin 822 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi uçak biletinde en ucuz bilet temmuzda "İstanbul-İzmir" rotasında 299 TL'ye, yurt dışı destinasyonunda ise İstanbul-Londra uçuşunda 879 TL'ye satın alındı.

Mobil uygulama kullanımı özellikle kadınlarda daha yaygın bir şekilde görüldü. Her ay yeni özellikler ekleyerek kullanıcı kitlesini genişleten biletbayisi.com uygulaması üzerinden uçak bileti satın alanların yaş ortalaması 34oldu. Bu kullanıcıların yüzde 64'ü kadınlardan, yüzde 36'sı ise erkeklerden oluştu.