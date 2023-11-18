Merkez Bankası 12 gün sonra doların kaç TL olacağını açıkladı

Merkez Bankası hem Kasım ayı sonu hem de 2024 yılı sonu için dolar tahminini resmen verdi. Dolar 12 gün sonra borcu olanlar elini çabut tutsun dercisine yükseleceği rakamı Merkez Bankası verdi.

KASIM SONU DOLAR KRİTİK RAKAMI GEÇECEK

BDDK'nın başına getirilen eski TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde güven kaybeden Merkez Bankası yeni yönetimle imaj kurtarmaya çalışıyor. Yatırımcıları merakla beklediği ankette, Türkiye'nin dolar kuru beklentileri de ortaya çıktı. Merkez Bankası beklenen dolar/TL paritesi 29,0259 TL oldu.

12 AY SONRA DOLAR UÇACAK MI?

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için açıkladığı dolar tahmini ise korkutucu boyutlarda. Katılımcılar aynı zamanda cari yıl sonu ve 12 ay sonrası için dolar/TL paritesine yönelik tahminlerde bulundu. 2024 Eylül ayı içinse 39,61 liralık tahminleri öne çıktı. Şayet bu durum gerçekleşirse, vatandaş yandı demek. Çünkü bu durum gerçekleşirse, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak.

POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ YÜZDE 37.90

23 Kasım'daki PPK toplantısına ilişkin beklentiler de raporda yer aldı. 69 katılımcının medyan tahminine göre, yüzde 35 seviyesinde olan politika faizlerinin yüzde 37.80'e yükseltileceği düşünülmekte. Bu tahmin, Merkez Bankası'nın 280 baz puanlık bir artışı tercih edeceğini gösteriyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararının, 5 faiz artışıyla devam eden bir sürecin bir parçası olması bekleniyor.