Merkez Bankası 12 gün sonra doların kaç TL olacağını açıkladı

Merkez Bankası 12 gün sonra doların kaç lira olacağını resmen duyurdu. Dolar Aralık başında ilk kez o rakama çıkacak. Bu ay politika faizinin olası rakamını da açıklayan TCMB, 2024 sonu için verdiği dolar tahmini ise ürküttü.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası 12 gün sonra doların kaç TL olacağını açıkladı

Merkez Bankası hem Kasım ayı sonu hem de 2024 yılı sonu için dolar tahminini resmen verdi. Dolar 12 gün sonra borcu olanlar elini çabut tutsun dercisine yükseleceği rakamı Merkez Bankası verdi.

KASIM SONU DOLAR KRİTİK RAKAMI GEÇECEK

BDDK'nın başına getirilen eski TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde güven kaybeden Merkez Bankası yeni yönetimle imaj kurtarmaya çalışıyor. Yatırımcıları merakla beklediği ankette, Türkiye'nin dolar kuru beklentileri de ortaya çıktı. Merkez Bankası beklenen dolar/TL paritesi 29,0259 TL oldu.

12 AY SONRA DOLAR UÇACAK MI?

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için açıkladığı dolar tahmini ise korkutucu boyutlarda. Katılımcılar aynı zamanda cari yıl sonu ve 12 ay sonrası için dolar/TL paritesine yönelik tahminlerde bulundu. 2024 Eylül ayı içinse 39,61 liralık tahminleri öne çıktı. Şayet bu durum gerçekleşirse, vatandaş yandı demek. Çünkü bu durum gerçekleşirse, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak.

POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ YÜZDE 37.90

23 Kasım'daki PPK toplantısına ilişkin beklentiler de raporda yer aldı. 69 katılımcının medyan tahminine göre, yüzde 35 seviyesinde olan politika faizlerinin yüzde 37.80'e yükseltileceği düşünülmekte. Bu tahmin, Merkez Bankası'nın 280 baz puanlık bir artışı tercih edeceğini gösteriyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararının, 5 faiz artışıyla devam eden bir sürecin bir parçası olması bekleniyor.

İlgili Haberler
Elektrikli araç alacakları ilgilendiren ÖTV kararı. Resmi Gazete’de yayınlandı
Dolandırıcılara karşı uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medyada reklam paylaşıp vatandaşları soyuyorlar
Erdoğan Alman Gazeteciyi tersledi. Basın toplantısında gergin anlar
Olay yerinden kaçan sürücü bakın ne yaptı. Dublör sürücü yolladı polisi kandıramadı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Arda Güler Real Madrid forması giyemeden Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Bomba iddia Spor
Arda Güler Real Madrid forması giyemeden Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Bomba iddia
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı Gündem
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
BUDO tüm seferlerini iptal etti. Fırtına Marmara’da deniz trafiğini vurdu Yaşam
BUDO tüm seferlerini iptal etti. Fırtına Marmara’da deniz trafiğini vurdu
Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni paylaşım Magazin
Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni paylaşım
Elektrikli araç alacakları ilgilendiren ÖTV kararı. Resmi Gazete’de yayınlandı Otomotiv
Elektrikli araç alacakları ilgilendiren ÖTV kararı. Resmi Gazete’de yayınlandı
Mahkemeden flaş tapu kararı 'On binlerce kişi bu sorunu yaşıyor' Ekonomi
Mahkemeden flaş tapu kararı 'On binlerce kişi bu sorunu yaşıyor'