Bu halk, Mehmet Şimşek’i beğenmeli miydi?

Özellikle de her şey ortadayken anket niye yapılır acaba?

Belki de gerçeğin kanıtını göstermek için olsa gerek!

Bu konuda kanıt da (yani anket de) gerçeği ortaya koymuş.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’i bu halk beğenmemiş.

*

İcraatlarına bakılırsa, halkı acından öldürecek haberi yok.

Ne kadar yüklü fatura varsa hepsini de halkın sırtına bindirdi, bindirmeye de devam ediyor.

Sahi söylüyorum, üstelik de bu adam denenmişti.

Yeniden niye?

*

Damat, Sayın Cumhurbaşkanını üzdü…

Sayın Nebati, gözlerinin ışıltısında ekonominin nasıl gittiğini bilemedi…

Böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanının kendisi devreye girmek zorunda kaldı!

*

Niye devreye girmek zorunda kaldı?

“Ben ekonomistim” dedi.

“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi…

Bir bilinmeyeni, bir de bilineni söyledi.

*

Sonra ne oldu?

Sebep olan faizin sonunda, enflasyonunu başımıza musallat etti ve bir daha da kurtulamıyoruz.

*

Böyle olunca da eski defterler karıştırıldı ve Mehmet Şimşek yeniden getirildi.

*

Oldu mu ya?

Olmadı elbette.

O da işin içinden çıkamadı.

*

Nasıl oldu?

Neler yapıldı?

Memleketin hazinesi nasıl yönetildiyse, ya da kendisine nasıl müdahale edildiyse, bir türlü parayı yönetemedi.

Vatandaş can derdine…

Bakan Şimşek para derdine düştü…

Vatandaş hastalıktan canını kurtaramazken, Bakan Şimşek de aramakla parayı bulamaz oldu.

*

Hastaneler; başta emekliler ve 65 yaş üstü olmak üzere psikolojik ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalarla dolup taşarken, Metropoll bir anket yapmış?

“Mehmet Şimşek’i beğeniyor musunuz?” demiş.

Memleketim insanı da “Beğenmiyoruz kardeşim!” şeklinde bir cevap vermiş.

*

Ticaret adamı vergilerini ödemeye yetişebiliyor mu?

Esnaf, ödediği verginin sayısını ve adını biliyor mu?

Yetmedi, Mehmet Şimşek’in aynı vergileri yılda iki kere aldığı olmadı mı?

Bunların hepsi de oldu.

O zaman da bu halk, bu adamı niye beğensin niye sevsin?

*

Üstelik de anketlerde AKP ve MHP’nin de seçmeni Mehmet Şimşek’i beğenmemişler, diğerleri zaten beğenmiyor.

*

“İyi de mademki bu kadar beğenilmiyor, niye hâlâ hazinenin başında tutuluyor? Yoksa elde maliyeci mi kalmadı?” diyesim geldi.

*

Metropoll’e göre; Mehmet Şimşek’i yüzde 17,3 beğenen çıkmış.

Yüzde 15’i adamı tanımıyormuş bile.

Olacak şey mi bu?

İnsan; hayatını çekilmez yapan bir bakanı nasıl tanımaz.

Bu da anlaşılır gibi değil.

Ayrıca, “Çok da umurumda değil” diyenlerin oranı ise yüzde 3,8,’miş.

*

Velhasıl, anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek de dönemini tamamlamak üzere.

Vaziyet onu gösteriyor!

Ne zaman gider?

Gider mi?

Yeniden istifasını isterler mi bilmiyorum!

Giderse hayırlı mı olur, hayırlı olmaz mı onu da bilmiyorum.

*

Yani anlayacağınız efendim, bir tuhaf hâller içinde memleketin para durumu.

Bu halk, Mehmet Şimşek’i

beğenmeli miydi?

++++

Yunus ARIKAN

++++++++

Özellikle de her şey ortadayken anket niye yapılır acaba?

Belki de gerçeğin kanıtını göstermek için olsa gerek!

Bu konuda kanıt da (yani anket de) gerçeği ortaya koymuş.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’i bu halk beğenmemiş.

*

İcraatlarına bakılırsa, halkı acından öldürecek haberi yok.

Ne kadar yüklü fatura varsa hepsini de halkın sırtına bindirdi, bindirmeye de devam ediyor.

Sahi söylüyorum, üstelik de bu adam denenmişti.

Yeniden niye?

*

Damat, Sayın Cumhurbaşkanını üzdü…

Sayın Nebati, gözlerinin ışıltısında ekonominin nasıl gittiğini bilemedi…

Böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanının kendisi devreye girmek zorunda kaldı!

*

Niye devreye girmek zorunda kaldı?

“Ben ekonomistim” dedi.

“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi…

Bir bilinmeyeni, bir de bilineni söyledi.

*

Sonra ne oldu?

Sebep olan faizin sonunda, enflasyonunu başımıza musallat etti ve bir daha da kurtulamıyoruz.

*

Böyle olunca da eski defterler karıştırıldı ve Mehmet Şimşek yeniden getirildi.

*

Oldu mu ya?

Olmadı elbette.

O da işin içinden çıkamadı.

*

Nasıl oldu?

Neler yapıldı?

Memleketin hazinesi nasıl yönetildiyse, ya da kendisine nasıl müdahale edildiyse, bir türlü parayı yönetemedi.

Vatandaş can derdine…

Bakan Şimşek para derdine düştü…

Vatandaş hastalıktan canını kurtaramazken, Bakan Şimşek de aramakla parayı bulamaz oldu.

*

Hastaneler; başta emekliler ve 65 yaş üstü olmak üzere psikolojik ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalarla dolup taşarken, Metropoll bir anket yapmış?

“Mehmet Şimşek’i beğeniyor musunuz?” demiş.

Memleketim insanı da “Beğenmiyoruz kardeşim!” şeklinde bir cevap vermiş.

*

Ticaret adamı vergilerini ödemeye yetişebiliyor mu?

Esnaf, ödediği verginin sayısını ve adını biliyor mu?

Yetmedi, Mehmet Şimşek’in aynı vergileri yılda iki kere aldığı olmadı mı?

Bunların hepsi de oldu.

O zaman da bu halk, bu adamı niye beğensin niye sevsin?

*

Üstelik de anketlerde AKP ve MHP’nin de seçmeni Mehmet Şimşek’i beğenmemişler, diğerleri zaten beğenmiyor.

*

“İyi de mademki bu kadar beğenilmiyor, niye hâlâ hazinenin başında tutuluyor? Yoksa elde maliyeci mi kalmadı?” diyesim geldi.

*

Metropoll’e göre; Mehmet Şimşek’i yüzde 17,3 beğenen çıkmış.

Yüzde 15’i adamı tanımıyormuş bile.

Olacak şey mi bu?

İnsan; hayatını çekilmez yapan bir bakanı nasıl tanımaz.

Bu da anlaşılır gibi değil.

Ayrıca, “Çok da umurumda değil” diyenlerin oranı ise yüzde 3,8,’miş.

*

Velhasıl, anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek de dönemini tamamlamak üzere.

Vaziyet onu gösteriyor!

Ne zaman gider?

Gider mi?

Yeniden istifasını isterler mi bilmiyorum!

Giderse hayırlı mı olur, hayırlı olmaz mı onu da bilmiyorum.

*

Yani anlayacağınız efendim, bir tuhaf hâller içinde memleketin para durumu.