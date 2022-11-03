Kadınlar mucizevi formülle korkulu rüyasından kurtuluyor. Limonu dirseğinize sürüp bekleyin

Limonun faydası saymakla bitmiyor. Cilt sorunlarından tutun da dirseklere faydası olduğu bilinen limonun mucizevi faydası ortaya çıktı.

Limonu dirseklere sürebilir ve kararmaların önüne geçebileceğiniz vurgulanırken. Kararmalarla başı belada olan kadınlar, bu yöntemi mutlaka denenmesi gerektiği bildirildi.

PEKİ, LİMON DİRSEKLERE NASIL UYGULANIR? LİMONU DİRSEKLERE UYGULARSAK NE OLUR?

-Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak, 20 dakika boyunca uygulayın.

-Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.

-Bu sayede kararmalardan kurtulacaksınız. Yüz temizliğinde büyük faydaları olan limon, cilt kararmalarında da size yardımcı olacak.

LİMONUN MUCİZEVİ FAYDALARI

-Sirke ile eve karıştırıldığı zaman nazara ve kötü enerjiye iyi gelen limon, olumsuzlukları da evlerden uzaklaştırıyor

-Ev dışında da sağlık için kullanılan limon, kalp krizi riskini düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

-Ateş düşürücü özelliği olan ve kış hastalıklarına karşı vücudu koruyan limon ve limon suyu, eklem ağrılarına da iyi geliyor.

-Limon düzenli olarak tüketildiğinde mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatıyor.

-Hazımsızlığa iyi gelen ve mideyi rahatlatan limonun faydaları ise bu kadar sınırlı kalmıyor.