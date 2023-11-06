Uzmanı uyarılarını sıraladı. Öksürük çocukların bitmeyen sorunu

Prof. Dr. Esen Demir, öksürüğün çocuklarda en sık ikinci hastaneye başvuru nedeni olduğunu söyleyerek uyarılarını sıraladı.

KAYNAK: İHA
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Öksürük çocukların bitmeyen sorunu

Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esen Demir, öksürüğün mevsimsel olarak arttığını ve bu durumun ebeveynleri kaygılandırdığını söyledi.

Dr. Demir, öksürüğün solunum yollarını temizlemek için bir savunma tepkisi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

“Solunum yollarına giren partiküller, fazla salgı, tahriş edici gazlar, hava yollarının iltihaplanması, çok sıcak veya çok soğuk gibi ısı değişimleri öksürüğe neden olabilir. Solunum yollarının çoğunda ve bunların dışında (kulak, yemek borusu vs) öksürük uyarıcıları vardır. Bunlar mekanik veya kimyasal etkilere bağlı olarak öksürüğü tetikler. Üst solunum yolu enfeksiyonları, bronş hassasiyeti, astım, mide asidi hastalığı, bazı ilaçlar ve sigara dumanına maruz kalma gibi durumlarda öksürük uyarıcıları daha duyarlı hale gelir. Bu etkiler sürekli ise öksürük tepkisi zayıflayabilir.”

Dr. Demir, öksürüğün çocuklarda en sık ikinci doktora başvuru sebebi olduğunu ifade etti.

Dr. Demir, çocuklarda öksürüğün en yaygın nedenlerinin üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, geniz akıntısı ve anne babanın sigara içmesiyle oluşan ev içi hava kirliliği olduğunu bildirdi. Sağlıklı çocuklarda günde 10-11 defa öksürmenin normal kabul edilebileceğini belirten Dr. Demir, şöyle devam etti:

“Bu durumlar genelde sonbahar ve kış aylarında görülür. Özellikle Eylül ayında okulların ve kreşlerin açılmasıyla virüslü solunum yolu enfeksiyonları ve tekrarlayan veya uzun süren öksürükler oyun ve okul çağındaki çocuklarda sıklaşır. Sağlıklı bir oyun çocuğunda yılda 5-6 kez görülebilen üst solunum yolu enfeksiyonları, kreşe giden veya okula giden bir kardeşi olan çocuklarda 10-12 defaya kadar çıkabilir. Bu yüzden kreşe giden çocuklarda kış boyunca öksürük bitmiyormuş gibi algılanabilir. Öksürük kuru veya ıslak, akut yani kısa süreli (4 haftadan az) ve kronik (8 haftadan fazla) , tahriş edici ve psikolojik olabilir. En sık akut öksürük rastlanır. Öksürükle birlikte ateş, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı gibi başka bir belirti varsa veya çocuğun bilinen bir hastalığı varsa doktora gitmek gerekir. Öksürüğü kesen ilaçlar ve reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçları doktor tavsiyesi olmadan çocuklarda kullanılmamalıdır. Bol su içmek hava yollarının temizlenmesine yardımcı olur.”

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