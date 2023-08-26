Tarih 30 Haziran 2018

Dolar: 4,6 lira. Enflasyon: Yüzde 8,5 Merkez Bankası faizi; Yüzde 17,75.

2’nci kez Cumhurbaşkanı seçilen AKP’li Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-“Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Merkez Bankası faizi düşürsün ki enflasyon düşsün…”

2016’dan bu yana Merkez Bankası Başkanı olan Murat Çetinkaya dedi ki;

-“Olmaz efendim…”

Tarih: 05 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında dedi ki;

-"Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu."

Murat Uysal göreve geldi ve uysal uysal faiz indirimleri yapmaya başladı.

Erdoğan yine kızdı…

2020’de de Uysal görevden azledildi

Yerine Naci Ağbal atandı.

O da Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” inadına direndi ve malum sonuç oldu görevden azledildi.

2021’de yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı ve rekor indirimlerle Erdoğan’ın sözünü yerine getirdi.

Dolar 25 lirayı, enflasyon yüzde 100’ü aşarken Merkez Bankası faizi yüzde 7,5’a kadar indi.

Erdoğan’ın, “Ben ekonomistim” sözüne inanan ve 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türk milleti yağmur gibi yağan zamları görünce acaba şu gerçeği anladı mı?

-Erdoğan’ın ekonomi bilgisi sıfır…

Bunu anlamadıysa şu gerçeği anladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı İngiliz Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Amerikalı Dr. Hafize Gaye Erkan sadece 2 ayda bakın ne yaptılar:

-Merkez Bankası politika faizi yüzde 25 oldu.

5 yıl “Ekonomistim” diye bu kez de kendini kandırdın Erdoğan.

2018- 2023 arası ekonomik krizin sorumlusu sensin Erdoğan.

Milletin ve emeklinin mağdur olmasının sorumlusu sensin Erdoğan.