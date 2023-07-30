Bu kez Şimşek çaktı Erdoğan fena çakıldı

İki kafadar Türk ekonomisine tuzaklarını özetle şöyle eleştirir:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;

-“Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş…”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

-“Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalkışıyorlar…”

İnandık mı? Seçmenin;

-Yüzde 52’si inandı.

-Yüzde 48’i inanmadı.

İç güçleri temsilen Erdoğan dedi ki;

-“Faiz sebep, enflasyon netice…”

Ekonomi dâhisi Nureddin Nebati gözleri ışık saçarak dedi ki;

-"Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl?"

Faiz indi yüzde 8,5, enflasyon çıktı yüzde 110’a…

Dış güçleri şapa oturttu.

Nebati’nin Türk ekonomisinin başına ördüğü Kur Korumalı Mevduat çorabı 21 Aralık 2021’de yürürlüğe girdi:

-O gün dolar kuru: 13 lira…

-Bugün dolar kuru: 27 lira…

Şimdi görevden affedilen Nebati’ye hep beraber soralım;

-“Lan nasıl?”

Derken 28 Mayıs oldu Şimşek çaktı Türk ekonomisine…

Dış güçleri temsilen sarayın görevlendirdiği iki uzman el koydular Türk ekonomisine;

-İngiliz Mehmet Şimşek,

-Amerikalı Hafize Gaye Erkan.

Ekonomist Erdoğan ortalıktan kayboldu.

Önce basın toplantısı ile Hafize Hanım yerle yeksan etti ekonomist Erdoğan’ın ekonomi teorilerini…

Arkasından Merkez Bankası Başkanı’nın daha sözleri havada uçuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Erdoğan ekonomisine şimşek gibi çaktı:

-“Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü.”

Hepimiz biliyoruz ki CDS; Türkiye'nin kredi risk primidir.

Hepimiz net şekilde biliyoruz ki ekonomist Erdoğan’ın şahsına münhasır ekonomi politikaları uygulaması ekonomik faciaya neden oldu.

Türkiye’nin CDS primi son 14 yılda rekor üstüne rekor kırmıştı;

-23 Ağustos 2022’de 815,58

-14 Temmuz 2022’de ise 915 puan olmuştu…

Bakmayın siz Şimşek’in utanıp da 700 baz puan demesine…

Eyvah eyvah, önce Erkan sonra Şimşek Erdoğan’ın ekonomi politikasını silip süpürdüler.

Ekonomist Erdoğan’ın yıllardır milleti “Ben ekonomistim. Ekonomi benden sorulur” sözleri ile milleti uyutması Şimşek’in çakması ile yandı bitti kül oldu...

Bakın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CDS puanımızın yükselmesi için ekonomist Erdoğan’ın uygulamalarına ne demişti:

-“Devletin anasını ağlattılar…”