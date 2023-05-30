Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray bugün tur atar mı? İşte ihtimaller

Editör: Ufuk Cingöz
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
En büyük heyecan Ankaragücü-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında yaşanacak.
G.Saray bugün tur atar mı? F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller
Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor.
Sarı kırmızılı takım bu akşam Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve şampiyonluk turu atacak. Aksi bir sonuç halinde İstanbul'da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray'ın 5 puan gerisindeki Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
Galatasaray kaybederse Antalyaspor'u yenmesi gereken Fenerbahçe, şansını derbiye taşıyacak. Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını kazanacak taraf şampiyon olacak.