Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray bugün tur atar mı? İşte ihtimaller

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

En büyük heyecan Ankaragücü-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında yaşanacak.

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Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor.

Sarı kırmızılı takım bu akşam Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve şampiyonluk turu atacak. Aksi bir sonuç halinde İstanbul'da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın 5 puan gerisindeki Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Galatasaray kaybederse Antalyaspor'u yenmesi gereken Fenerbahçe, şansını derbiye taşıyacak. Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını kazanacak taraf şampiyon olacak.