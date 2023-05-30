Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray bugün tur atar mı? İşte ihtimaller

Süper Lig'de dananın kuyruğu bugün kopabilir. Ankara'da Galatasaray'ın, İstanbul'da da Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ligi bitirebilir. G.Saray bugün tur atar mı? F.Bahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray bugün tur atar mı? İşte ihtimaller

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

En büyük heyecan Ankaragücü-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında yaşanacak.

G.Saray bugün tur atar mı? F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller

Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor.

Sarı kırmızılı takım bu akşam Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve şampiyonluk turu atacak. Aksi bir sonuç halinde İstanbul'da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın 5 puan gerisindeki Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Galatasaray kaybederse Antalyaspor'u yenmesi gereken Fenerbahçe, şansını derbiye taşıyacak. Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını kazanacak taraf şampiyon olacak.

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