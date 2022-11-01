Türkiye'de altın ve mücevher talebi beş yılın zirvesinde. Bu neyin işareti biliyor musunuz?

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) çeyrek dönem raporuna göre Türkiye'de mücevher amaçlı altın talebi üçüncü çeyrekte 2017 dördüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Üçüncü çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 11 ton oldu. Türkiye'de yatırım amaçlı olarak perakende altın talebi de üçüncü çeyrekte 5 kattan fazla artarak 47 ton oldu. Vatandaş ekonomik krizin yarattığı güvensizlik ortamında güvenli liman altına yönelirken, TCMB de bu yıl en çok altın alan merkez bankalarından biri oldu.

Üçüncü çeyrekte TCMB 31 ton altın aldı ve rezervleri 489 tona çıkardı. Yılın ilk 9 ayında 95 ton altın alımı yaptı.

Merkez bankaları, döviz rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla son çeyrekte rekor miktarda altın satın alırken alımların büyük bir kısmı henüz bilinmeyen alıcılardan geldi.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, üçüncü çeyrekte merkez bankaları bir önceki yıla göre dört kattan fazla altına karşılık gelen yaklaşık 400 ton değerli metal topladı. Bu, yıl yapılan alımların toplamını doların hala metal tarafından desteklendiği 1967'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Fed’in yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz artışları ve Borsa yatırım fonlarının faiz getirisi olmayan varlıkları satmalarına yol açması nedeniyle spot altın fiyatları ABD’nin agresif faiz artışları tarafından baskılandı. Öte yandan değerli metal Asya’daki perakende alıcılar ve merkez bankaları gibi diğer alanlardan destek gördü.

Türkiye ve Katar merkez bankaları son alıcılar arasında yer alırken WGC ismi açıklanmayan kurumların yaptığı alımların da kayda değer bir miktara karşılık geldiğini belirtti. Aralarında Çin ve Rusya’nın da olduğu bazı büyük ülkeler altın alımlarını düzenli olarak bildirmiyor.

Konsey Salı günü yayımladığı çeyrek raporunda, “Tüm resmi kurumlar altın varlıklarını kamuya açıklamıyor veya bunu gecikmeli olarak yapabilir. Bildirilmemiş daha fazla satın alım olduğu olasılığını göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullandı.

WGC, düşük borsa yatırım fonu ve tezgah üstü talebin güçlü perakende alımlarını dengelemesiyle, bu yıl altına yönelik genel yatırımın düşmesini bekliyor.

Commtrendz Risk Management Services Direktörü Gnanasekar Thiagarajan, güçlü talebe rağmen spot altın fiyatlarının çoğunlukla makroekonomik güven ve doların yönü gibi dış faktörlere bağlı olduğunu ve değerli metalin, Fed'in Çarşamba günkü açıklaması öncesinde baskı altında olduğunu söyledi.