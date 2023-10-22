Bu pazar milletvekili seçimi olsa ne olur? Son anket sonucu açıklandı

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü son anketi anlattı. Kömürcü 'Oy kullanmam' diyenlerin sayısının arttığını söyleyerek siyasete dair bir sorun olduğunu görüyoruz açıklamasını yaptı.

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını Halk TV yayınında paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmadan elde edilen veriler şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan:

AKP: Yüzde 24.3 / 14 Mayıs: Yüzde 35.62

CHP: Yüzde 16.7 / 14 Mayıs: Yüzde 25.35

MHP: Yüzde 8.9 / 14 Mayıs: Yüzde 10.07

İYİ Parti: Yüzde 6.3 / 14 Mayıs: Yüzde 9.69

Hedep: Yüzde 8.6 / 14 Mayıs: Yüzde 8.82

Yeniden Refah: Yüzde 3.2 / 14 Mayıs: Yüzde 2.80

Zafer Partisi: Yüzde 4.1 / 14 Mayıs: Yüzde 2.23

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.1 / 14 Mayıs: Yüzde 1.76

Diğer: Yüzde 3.6

Kararsız: Yüzde 9.4

Oy kullanmam: Yüzde 12.8

Derya Kömürcü, bu noktada kararsızları ve "Oy kullanmam" diyenlerin oransal olarak dağıtıldığında elde edilen rakamların aslında yanıltıcı olduğundan bahsetti.

"KARARSIZLARDA YENİ BİR DURUM VAR"

"Çünkü hiçbir zaman oransal olarak dağılmıyor. Seçimden önce biz kararsızların içinde çok sayıda AKP seçmeni ve MHP seçmeni görüyorduk" ifadesini kullanan Kömürcü, "Şimdi yeni bir durum olarak kararsızların içinde örneğin geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlar daha fazla. Şu an bir arayış içindeler, o belli, o görülüyor. Burada kararsızların içinde muhalif seçmenin daha fazla olduğunu görmeye başladık" dedi. Kömürcü, akabinde "kararsızlar dağıtıldıktan sonra" elde ettikleri oranları paylaştı:

AKP: Yüzde 31.2

CHP: Yüzde 21.5

MHP: Yüzde 11.5

İyi Parti: Yüzde 8.1

Hedep: Yüzde 11

Yeniden Refah: Yüzde 4.1

Zafer Partisi: Yüzde 5.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 4.6

Anketin künyesi: Araştırma 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin 398 kişiyle yapıldı.