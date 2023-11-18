İzmir ve Adana’yı hangi partinin kazanacağı belli oldu. Ortalığı toz duman edecek anket sonucu

ORC Araştırma İzmir ve Adana’da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir ve Adana’yı hangi partinin kazanacağı belli oldu. Ortalığı toz duman edecek anket sonucu

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

Araştırma şirketleri de yerel seçimlere ilişkin kamuoyunun nabzını yoklamaya başladı.

ORC’nin paylaştığı anket sonucuna göre, Adana’da da İzmir’de de CHP'nin adayı önde çıktı.

İZMİR

ORC Araştırma'nın CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir için yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

11-15 Kasım tarihlerinde 3120 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kime oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

CHP'den aday olması halinde Utku Gümrükçü'ye ''Oy veririm'' diyenlerin oranı yüzde 46.9 oldu. Tunç Soyer ise yüzde 41.5 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette, Hamza Dağ (AK Parti) yüzde 36.4, Ali Engin (CHP) yüzde 33.8, Ümit Özlale (İYİ Parti) yüzde 30.6, Mahmut Özgener (AK Parti) yüzde 26.8 ve Şebnem Bursalı (AK Parti) yüzde 25.1 oy aldı.

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ADANA

ORC Araştırma'nın ''Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri'' araştırması 10-14 Kasım tarihlerinde 2150 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirildi.

Katılımcılara ''Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kime oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

CHP'den aday olması halinde Soner Çetin'e ''Oy veririm'' diyenlerin oranı yüzde 46.3 oldu. MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü ise yüzde 41.7 ile en yüksek oyu alan ikinci isim oldu.

Ankette, Zeydan Karalar (CHP) yüzde 39.6, Huriye Küpeli (AK Parti) yüzde 33.3, Mehmet Ali Bilici (İYİ Parti) yüzde 25.4 ve Seyfettin Yılmaz (MHP) yüzde 20.7 oy aldı.

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İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL'DAKİ OY ORANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Reaksiyon Araştırma Şirketi’nin anketine göre, İstanbullunun yüzde 58’i tekrar aday olması durumunda İmamoğlu’na oy verebileceğini söylerken, yüzde 42’si ise İmamoğlu’na “asla oy vermem” diyor.

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