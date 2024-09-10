Bu sitem meselesini kaşıyan olmaz mı?

CHP’nin Tüzük kurultayı yapıldı ve bitti.

Kurultay yapılıp bitmiş olsa da sanırım istimi arkadan gelmeye devam edecek.

Hatta gelmeye başladı bile.

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Haber başlıklarına bakılırsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilgili dikkat çeken manşetler atılmış bile.

“Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış! Herkesin içinde sitem etti.”

“Mansur Yavaş’tan partisine sitem…

“Mansur Yavaş’tan çok konuşulan çıkış!..

“CHP kurultayında konuşma gerilimi: Mansur Yavaş sitem etti.”

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Oysa, Sayın Mansur Yavaş’ın yaptığı konuşma, bir sitemden öte bir şey değil. Hem sitem de öyle kötü sayılacak bir ifade biçimi de değil ayrıca.

Sitem bir anlamda; ‘Gönül koymaktır’ ki insanoğlunun kime gönül koyacağı da zaten bellidir.

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Peki sitem tam olarak nedir?

TDK (Türk Dil Kurumu)’na göre:

“Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme.” imiş.

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Öyle olunca da Sayın Yavaş, manşetlerde yer aldığı gibi CHP’ye çıkış falan da yapmamış, haklı olarak küçük bir serzenişte bulunmuş.

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Hatta Sayın Yavaş konuşmasına “Polemik falan çıkartmak istemiyorum.” diye başlıyor.

Bu konuşmadan ‘Polemik çıkaracak’ şeklinde bir algı ortaya koyanlar olmuş olsa da ‘Güzel şekilde hazırlanıp daha dolu ve faydalı konuşmalar yapmak varken, bir saat içinde neyin konuşması hazırlanır ki’ diyerek, sitemini niye ortaya koymasın?

Sayın Yavaş’ın yaklaşımı oldukça doğal olarak sitem refleksidir.

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Bu durumda Sayın İmamoğlu da üzülmüş olmalı ki ABB Başkanı Sayın Yavaş’ın gönlünü almak için “Ben dün öğrendim.” diyor.

“Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Hatta sayın genel başkanımız burada ‘İki belediye başkanımız konuşacak’ deyince, siz de yanımdasınız, kim konuşacak, onu da bilmiyorum.

Konuşmama son notlarımı sizin kaleminizle yazdım orada.

Başkanım, size; ‘Hem Mansur Başkanım derim hem Abi’ derim.

Bizim aramızda bir sorun olmaz. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde otururum.” derken, görülen o ki iki Büyükşehir Belediye Başkanı da bu durumdan oldukça tedirgin olmuşlar.

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CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de, “İkisini de birbirinden ayırmam” diyerek, sorumluluğu üzerine almış.

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Yani efendim Sayın Genel Başkan sorumluluğu üzerine alınca da sitem yerini bulmuş ve konu da kapanmış oldu.

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Bu sitem meselesini kaşıyanlar olmaz mı?

Olur. Elbette olur da CHP de onu kendi içinde çözer herhalde!