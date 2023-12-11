Bu skandalın hesabını kim verecek? Josef de Souza haklı çıktı! Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası bir yazı kaleme aldı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu skandalın hesabını kim verecek? Josef de Souza haklı çıktı! Mirza Şeker yazdı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında çıkan olay sonrası gözlerime inanamadım.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı ve yere düşürdü.
Meler, bir de yerde tekmelendi!
Bu skandal olay sonrası ne desem bilemiyorum!
Bir kulüp başkanı, kendi stadının, kendi seyircisinin önünde hakem yumrukluyor.
Bunu hangi akla hizmet yaptığını kestirmek mümkün değil.
Sadece bu olay değil ki.
Daha öncesinde, yine aynı statta eski Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya saldırmışlardı.
Ama nedense saldırganın enseninden tuttu diye Josef de Souza'ya kırmızı kart gösterilmişti!
Üstelik Ankaragücü'ne sadece 1 maç seyircisiz oynama ve az bir miktar para cezası verilmişti.
Bu olayın bir yaptırımı olacak mı acaba? Merakla bekliyoruz...
Yine Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya muşta atılmış, Gedson Fernandes muştayı kenara atmıştı.
Yani bu skandal olaylar Ankaragücü ekibi tarafından yapılmaya devam ediyor.
Ve kimse 'dur' demeden de duracak gibi değil.
Bu işin bir yaptırımı olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Kolay mı ya maçın hakemine yumruk atmak. Hem de bir kulüp başkanı tarafından.
Akıllara Josef de Souza'nın söylediği laf geldi;

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün, beni hatırlayacaksınız."

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