Bu twitleri neden sildin Kerem Ökten. Atatürk'ü hedef alan paylaşımları kaldırıp hiç yapmamış gibi Atatürk'e sevgisinden bahsetti

Editör: Özge Ceren Çimen

Meteoroloji uzmanı olarak bilinen Kerem Ökten’in Atatürk ve Milli Mücadeleye dair skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Ökten, söz konusu paylaşımların ardından sosyal medya hesabını gizli hesap olarak değiştirdi.

Ökten’e tepkilerin ardı ardı arkası kesilmezken, paylaşımlarını silen ve hesabını yeniden gizli hesaptan çıkaran Ökten, Atatürk sevgisine dair bir paylaşım yaptı.

Ökten’in paylaşımı şu şekilde:

Atatürk sevgimizi kimse sorgulayamaz. Hâlâ konuşan varsa; art niyetlidir...

KEREM ÖKTEN’İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

Ökten’in Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Ökten’in Vahdettin’i savunmak için yaptığı paylaşım:

Atatürk geniş yetkilerle 16 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Hain ilan edilen Vahdettin 16 Mayıs! 16 Mayıs 1926'da gönderdiği günün yıldönümünde kalp krizinden öldü. Cenazesi 1 ay ortada kaldı. Bunun hesabını vereceksiniz. Nankörler…

Atatürk ve vatan haini Şeyh Said hakkında gerçekleri yansıtmayan iftira attığı paylaşım:

Atatürk 1916'da “Şeyh Saide gel burada bir Kürt devleti kuralı” dedi. Şeyh Sait dedi ki “Biz halifeye bağlıyız” 1925'te bu sadakatini asılarak ödedi. Bu ülkede gerçek tarih yazılırsa 80 yıl ülkeyi sömürenler Afrika'ya sürülecek 80 yılda onlar Türk milletine hizmet edecek