Kerem Ökten Atatürk düşmanı çıktı. İşte skandal paylaşımları. Kerem Ökten'in de bagajı çıktı

Meteoroloji uzmanı olarak bilinen Kerem Ökten’in Atatürk ve Milli Mücadeleye dair skandal paylaşımları ortaya çıktı. "Bagajın" patlaması üzerine Kerem Ökten hesabını gizliye çevirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kerem Ökten Atatürk düşmanı çıktı. İşte skandal paylaşımları. Kerem Ökten'in de bagajı çıktı

Editör: Özge Ceren Çimen

Sosyal medyada kendisini Meteoroloji mühendisi olarak tanıtan Kerem Ökten’in aslında öyle olmadığı ortaya çıkarken, skandal paylaşımları da ortaya döküldü.

Hava Forum sitesi, takipçilerinin Ökten hakkında kendilerine sürekli şikayet ilettiğini belirterek, Ökten’in siteleriyle bir ilgisi olmadığını söyledi:

Atatürk'e ve milli mücadele duygusuna yönelik hakaretlerde bulunan bu şahıs hakkında birçok takipçimiz bize şikayette bulunuyor. Bizim ve meteorolojinin bu şahısla bir alakası yoktur. Kaldı ki, son kez hatırlatıyoruz, bu şahıs meteoroloji mühendisi de değildir. Bilginize...

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KEREM ÖKTEN’İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

Ökten’in Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Ökten’in Vahdettin’i savunmak için yaptığı paylaşım:

Atatürk geniş yetkilerle 16 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Hain ilan edilen Vahdettin 16 Mayıs! 16 Mayıs 1926'da gönderdiği günün yıldönümünde kalp krizinden öldü. Cenazesi 1 ay ortada kaldı. Bunun hesabını vereceksiniz. Nankörler…

Atatürk ve vatan haini Şeyh Said hakkında gerçekleri yansıtmayan iftira attığı paylaşım:

Atatürk 1916'da “Şeyh Saide gel burada bir Kürt devleti kuralı” dedi. Şeyh Sait dedi ki “Biz halifeye bağlıyız” 1925'te bu sadakatini asılarak ödedi. Bu ülkede gerçek tarih yazılırsa 80 yıl ülkeyi sömürenler Afrika'ya sürülecek 80 yılda onlar Türk milletine hizmet edecek

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