Kerem Ökten’den Yeniçağ’a ahlaksız teklif. Hain Şeyh Said ve Vahdettin'i övüp Atatürk'ü gaddar göstermişti

Kendisini meteoroloji uzmanı olarak tanıtan ama öyle olmadığı anlaşılan Kerem Ökten, Atatürk ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunmuştu. Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair skandal paylaşımlarda bulunan Ökten vatan haini Şeyh Said ve Vahdettin’i de övmüştü.

Hain Şey Said’i övüp Atatürk'le ilgili skandal paylaşımlar yapan Ökten’i haberleştiren Yeniçağ’a sinirlenen Kerem Ökten’den ahlaksız bir teklif geldi.

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin’e sosyal medyadan tehdit mesajları ve ahlaksız bir teklifte bulunan Ökten, “Yaşadığım maddi kayıplarla beraber maddi ve manevi dava da açmam gerekecek...” dedi.

Ahlaksız bir teklifte bulunan Ökten, “Gelin hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Benim meteorolojik paylaşımlarımı paylaşımlarımı her zaman haber yazabilirsiniz. Fakat aksi durumda dava etmeye mecburum. Siz beni anladınız ben de sizi umuyorum...” ifadelerini kullandı.

İstediği cevabı alamayan Ökten ardından “Sizin hakkınızda güzel bir tweet de atarım Tolga Bey. Hem siz hem de Yeniçağ gazetesi hakkında.” şeklinde tehditler savurdu.

KEREM ÖKTEN'DEN YENİÇAĞ'A AHLAKSIZ TEKLİF

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin ise şu sözlerle Ökten’in mesajlarını paylaştı:

Hain Şeyh Said'i masum, Atatürk'ü gaddar gösteren‼

Atatürk'ü vatan evlatları ölürken İngilizlere kaçan hain Vahdettin'in cenazesini ortada bırakmakla suçlayan, Karedenizlilere etmediği hakaret kalmayan Kerem Ökten, bu tweetlerini haber yapan Yeniçağ'ı mahkemeye vermekle tehdit ediyor ‼

Atatürk düşmanlığı yaptığı yetmezmiş gibi bir de bize işbirliği teklif ediyor utanmadan‼

BİZİM ATATÜRK DÜŞMANLARIYLA İŞİMİZ OLMAZ‼

Elinden geleni ardına koyma hodri meydan

ÖKTEN’İN MESAJLARDAKİ SÖZLERİ:

Tolga Bey. Benim hakkımda yaptığınız haber nedeniyle iş hayatında sıkıntı yaşıyorum. Google'da üst sırada duruyor. O haberi silmezseniz dava açacağım. Ben Atatürk

düşmanı değilim. Sizden dönüş bekliyorum...

Yaşadığım maddi kayıplarla beraber maddi ve manevi dava da açmam gerekecek...

Tolga bey dava açayım mı?

Tolgfa Şahin: Bu tweetleri siz atmadınız mı beyefendi?

Kerem Ökten: Burada Atatürk'e düşmanlık yok. Atatürk'e hakaret yok. Düşmanlık başka eleştiri başka. Geleceğimle oynuyorsunuz. Tolga bey keyfi değil mecburen büyük bir dava açmak zorundayım.

Mecburum. İş bulmakta zorlanıyorum

Ben Kemalizme laf söyledim. Atatürk Nutuk'ta ve sohbet meclisinde beni Vahdettin Samsun'a gönderdi diyor. Atatürk'ün sırtından geçinip Osmanlı'ya düşmanlık yapanlar "hayır Atatürk gizli gizli kaçarak Samsun'a gitti" diyor. Ben Atatürk'ün sırtından geçirenlere laf söyledim...

*geçinenlere

Gelin hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Benim meteorolojik paylaşımlarımı paylaşımlarımı her zaman haber yazabilirsiniz. Fakat aksi durumda dava etmeye mecburum. Siz beni anladınız ben de sizi umuyorum...

Telefonda konuşalım mı?

Sizin hakkınızda güzel bir tweet de atarım Tolga Bey. Hem

siz hem de Yeniçağ gazetesi hakkında.

ÖKTEN NE DEMİŞTİ?

Kerem Ökten’in geçtiğimiz günlerde Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Ökten’in Vahdettin’i savunmak için yaptığı paylaşım:

Atatürk geniş yetkilerle 16 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Hain ilan edilen Vahdettin 16 Mayıs! 16 Mayıs 1926'da gönderdiği günün yıldönümünde kalp krizinden öldü. Cenazesi 1 ay ortada kaldı. Bunun hesabını vereceksiniz. Nankörler…

Atatürk ve vatan haini Şeyh Said hakkında gerçekleri yansıtmayan iftira attığı paylaşım:

Atatürk 1916'da “Şeyh Saide gel burada bir Kürt devleti kuralı” dedi. Şeyh Sait dedi ki “Biz halifeye bağlıyız” 1925'te bu sadakatini asılarak ödedi. Bu ülkede gerçek tarih yazılırsa 80 yıl ülkeyi sömürenler Afrika'ya sürülecek 80 yılda onlar Türk milletine hizmet edecek.

YENİÇAĞ'A AHLAKSIZ TEKLİF MESAJLARI

AHLAKSIZ TEKLİF

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ÖNCEDEN ATTIĞI SKANDAL PAYLAŞIMLAR