'Bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor' sorunu nasıl çözülür. İşte adım adım anlatım

Editör: Merve KIZILALP

Bazı oyunlarda, bazı uygulamalarda ve bazı aplikasyonlarda uygulamayı bilgisayara indirdikten sonra ekrana hemen 'bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor' hatası çıkar.

Bu hata uygulamanın bilgisayarda çalışmasını engellemekle birlikte çoğu zaman işlemi sonlandırmaya çalışsak da ekrana mıhlanmış gibi orada kalmaya devam eder ve bilgisayardaki diğer işlevleri de kilitler.

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda meydana gelen bu hatalar bazı kullanıcıların ne yapması gerektiğini bilmemesi sebebiyle uygulamaların silinmesine sebep olur.

Peki bu sorunun çözümü nedir?

Programın sürümü kontrol edilmeli.

Program yönetici olarak çalıştırılmalı.

Program uyumluluk modunda çalıştırılmalı.

Bilgisayar kapatılıp açılmalı.

SFC taraması yapılmalı.

Virüs taraması yapılmalı.

Program silinip yeniden yüklenmeli.