Bu yıl istikrar kadınlarımızdan geldi

Yok, onlara bir iki makale yetmeyecekti.

Onlara dair aklımda ve yüreğimde ne var ne yok dökülüvermeliydi bu satırlara…

Bana ait değildi çünkü onlarla paylaşacaklarım.

Onlara aitti.

Ben sadece emaneti teslim ediyorum onlara.

*

Tek kelime konuşmadan…

Ne yaptıklarını…

Ne yapmak istediklerini bilerek…

Kendilerini şampiyonluğa odaklayarak,

Kurtuluş savaşımızda top mermilerini taşıyan kadınlarımız…

Analarımız…

Bacılarımız gibi toplara mermi gibi vurarak rakiplerini nasıl da yenmeyi bilen kadınlarımız!..

*

Cumhuriyetimizin 100. Yılında bildiğiniz gibi:

Önce Milletler şampiyonu…

Ardından Avrupa şampiyonu…

Sonrasında Dünya şampiyonu…

Ve de 2024 yılında yapılacak Olimpiyat şampiyonu olmak da var.

*

Bugün Voleybolda dünya sıralamasının en tepesine ülkemizin adını yazdıran kadınlarımızın gerisinde hangi takımlar var bir bakın hele!..

1- Türkiye 386

2- ABD 361

3- Brezilya 355

4- Sırbistan 353

5- İtalya 349

6- Çin 336

*

Ve bizim kadınlarımızın geldiği noktayı görebiliyor muyuz?

En tepede Türkiye yer alıyor.

Ve onu oraya getirenlerin her biri ter akıttı…

Özlemle birlikte stresin ağababasını yaşadı…

Ve ne acıdır ki topyekûn alkışlanması gerekirken, belli kesimlerce hakaretlerin de muhatabı oluverdiler de bir numaraya ‘TÜRKİYE’ yazdırmaktan geri kalmadılar.

*

Demem o ki kızlarımıza ileri-geri konuşanlar hiç olmazsa şu süreçte kötülüklerini ve kötü olduklarını ortaya dökmeseler diyorum.

Aslında ülkemize böyle bir başarıyı hem de üç kere hediye eden voleybolcu kadınlarımızın her birinin memleketlerine heykelleri dikilmeli, diyorum.

Ve altına da “Ellerine sağlık 100. yılımızda dünya şampiyonumuz!” diye yazılmalı.

*

Neden yazılmasın ki?

Çok mu zor?

Onların her biri artık yer küre üzerinde adları bilinen bizim kadın voleybolcularımız…

O kadarcık şeyi de hak etmiyorlar mı?

Hele bir de şu 2024 Paris’teki Olimpiyat Oyunları’ndan da şampiyonlukla dönsünler de siz o zaman görün bakalım…

*

Ha! Dönmeseler de önemli değil…

Onlar her zamanki oyunlarını oynasınlar yeter.

*

Kadınlarımız…

Ülkemin gururu kadınlarımız…

Millî bayan voleybol takımımız

Yüzmede bireysel Aysu Türkoğlu…

Naz Arıcı…

Atletizm 1500 metrede Dilek Koçak…

Nafia Kuş, Merve Dinçel tekvandoda…

2023 Avrupa Briç Şampiyonu kadınlarımız.

Ve burada yer veremediğim diğerleri…

Yaşamın her noktasına umut ışığı saçtınız.

Her şeye rağmen iyi ki varsınız ve iyi ki hep diğer yanımızsınız…

Yakınımızdasınız!..