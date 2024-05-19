Okan Buruk'un en büyük hatasını Fatih Saboviç açıkladı

Djiku’nun 22. dakikada sert bir ikinci sarı kart kararıyla oyundan atılmasına rağmen Fenerbahçe çok iyi alan tuttu ve 71’de Çağlar Söyüncü’nün attığı golle 1-0’ı buldu. Ev sahibi Galatasaray yaklaşık 2 yıl sonra evinde yenilip şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Fenerbahçe, son haftada İstanbulspor’u ağırlayacak; Galatasaray ise Konyaspor’a konuk olacak.

Galatasaray, binlerce taraftarının önünde bırakalım 3 puanı, 1 puan bile alsa şampiyonluğu garantileyeceği çok yüksek önemdeki bir derbiye çıkıyordu. Fenerbahçe ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı puan kayıpları sonrası rakibinin arkasından takibini sürdürmesine ve son süreçte oyununu derleyip toplamasına rağmen RAMS Park'tan galibiyet alıp umutlarını son haftaya bırakmaya çabalayacaktı.

Sarı lacivertli ekibin 6 puan önünde yer alan Cimbom, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyordu ve Seyrantepe'de tribünler tıklım tıklımdı.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ ORTA SAHA EKSİKLERİ...

Evinde oynadığı son 35 mücadeleyi kaybetmeyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri; serisini devam ettirmeye niyetliydi. İsmail Kartal'ın ekibi ise, 'kazanamasak bile kaybetmeyelim'den çok; rakibinin serisini sona erdirmek ve şampiyonluk son hafta elden gitse bile Galatasaray'ı ‘rahatsız’ etmek niyetindeydi. Kanarya'da kart cezalısı olan Becao ile sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek ile İrfan Can Kahveci gibi çok önemli eksikler vardı.

Orta sahada oynadığı maçta çok iyi bir performans ortaya koyan Djiku yine bu mevkide görev alıyor, stopere ise Oosterwolde tercih ediliyordu.

ŞAMPİYON GİBİ STADA UĞURLANDILAR...

Galatasaray'ın herhangi bir eksiği bulunmazken; sarı kırmızılı ekip tesislerinden stadyuma şampiyon gibi uğurlandı. Taraftarların yaşadığı coşku çok yüksek bir orandaydı. Son haftalarda ortaya koyduğu performanslarla bu öz güveni herkese gösteren Cimbom, Fenerbahçe karşısında da duruşundan pek taviz vermeyecek gibi gözüküyordu.

İBRE, GALATASARAY’A DÖNECEK Mİ?

İki takımın da birbirini ölçüp tartarak girdiği derbide saha avantajının Galatasaray'da olması çok önemli bir faktördü. İlk 20 dakikanın sonlarından itibaren Fenerbahçe, Szymanski ile üst üste iki ufak tehlike yarattı. Ancak kaleye yapılan iki deneme de sonuç vermedi.

Hemen bunların üstüne, dakikalar 22’yi gösterirken; Djiku çok ağır bir kararla ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakılınca derbide ibre dönmeye başlayacak diye düşündüm.

BARIŞ ALPER’LE YOKLADILAR…

Ancak bunun tam tersi bir durumla yüzleştik… Fenerbahçeli oyuncular ilk yarıda dengeli bir savunma/hücum koordinasyonu tutturdu ve Galatasaraylı yıldızları pek ‘döndürmedi’ kendi yarı alanında… Bu durum da sarı kırmızılıların verimli pozisyonlar bulamamasına yol açtı. Galatasaray bir tek ilk devrenin sonlarına doğru duran top organizasyonunda gelen ortada Barış Alper’in auta vurduğu topla gole yaklaştı.

MAÇIN İLK KIRILMA ANI: FRED’İN POZİSYONU…

Devrenin bitimine çok kısa bir süre kala 10 kişilik Fenerbahçe ani bir kontraya kalktı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına inen ortada Fred gelişine muhteşem bir plaseyi direk dibine yolladı. Top kaleci Muslera’nın bakışları arasında direği yandan sıyırarak auta gitti. Burada Fenerbahçe golü bulsaydı maçta her şey çok değişebilir; sarı lacivertliler öz güven kazanabilir ya da Galatasaray rakibinin üzerine daha fazla gitmeye başlayabilirdi.

Fakat top ağları bulmayınca iki takım da ‘hâlinden memnunmuş gibi’ dengeli şekilde oynamaya devam etti.

GALATASARAY’IN İLGİNÇ STRATEJİSİ!

Galatasaray’ın, rakibinden Djiku’nun atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından daha baskın ve net bir oyun karakteri ortaya koyacağını düşünmeye başlamıştım. Ancak bu durum da kendilerine şampiyonluk için beraberlik yeten Okan Buruk ve ekibinin stratejisinden kaynaklıydı.

Devreye golsüz gidildi ve soyunma odası geri dönüşünde tribünler çift taraflı olarak ateşlendi. Fenerbahçeli taraftarların attığı 2 meşale, Galatasaray tribünlerine düştü. Saha içi de ilk yarı sonuna doğru iyice alevlenmişti. Gergin başlayan ikinci yarı; 60 sonrası duruldu ve ‘biraz’ futbol izleyebilme şansı bulduk.

ADRENALİN İYİCE YÜKSELİNCE…

Okan Buruk’un çizdiği strateji, maçta 1 saat dolduktan sonra ev sahibine yük olmaya başladı. 10 kişilik Fenerbahçe, oynadığı futbolla rakibini âdeta ‘eziyordu’ dönem dönem… Fred ve Batshuayi’nin üst üste pozisyonları; momentumu Fenerbahçe’den yana getirirken maçtaki adrenalin oranını da ateşledi.

Derbi maçların son haftalarda olması kadar beni ve Türkiye’deki futbol izleyicisini yoran bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu bariz bir şekilde tempo ara ara artsa da iki takımın da dalgalanmalar yaşamasına yol açtı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DEN İNANILMAZ HAMLE!

Dakikalar 71’i gösterirken bitime çok kısa bir süre kala RAMS Park buz kesti! Fenerbahçe, kornerden gelen topta kaleci Muslera’nın boşa çıkması sonrası Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0 öne geçti. Seyrantepe’de herkes derin bir sessizliğe büründü.

Çağlar, geride kalan haftanın ardından yine ağları havalandırmayı başardı ancak bu maçta Fenerbahçe kazandığı takdirde tarihe geçecek bir golün altına imza attı. Bu andan sonra Galatasaray’da çok büyük bir panik başladı, konuk ekip ise gayet rahat ve sakindi…

ARKA ARKAYA FAULLERLE OYUN SERTLEŞTİ

Normal sürede son 12 dakikaya girilirken; Galatasaray oyunu -özellikle kendi yarı sahasında- iyice sertleştirdi. Fenerbahçe ise buna karşılık olarak King, Tadic, Fred ve Batshuayi gibi hızlı isimleriyle topu kanatlara atıp skoru koruma, fırsat buldukça da ileri gitme çabasındaydı.

Michy Batshuayi’nin arkası dönük aldığı toplar, Tadic’in sol kanattaki etkili liderliği, Galatasaray’ın topa fazla hakim olup oyun hakimiyeti kurmasını görece önledi.

GALATASARAY’IN İSABETLİ ŞUTU YOKTU!

Kronometreler 80’i gösterirken; ev sahibi Galatasaray’ın sadece 7 şut denemesi ve 0 kaleye isabeti vardı. Son dakikalar öylesine heyecanlı geçti ki; Galatasaray uzatmalarda iki tane net pozisyon kaçırdı.

Son düdükle birlikte Fenerbahçe’nin yıldızları sahada büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Galatasaray yaklaşık 2 yıl sonra Süper Lig’de iç sahada kaybetti. Son hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin orada alacağı sonuç ve Fenerbahçe’nin Kadıköy’de İstanbulspor karşısında alacağı sonuç nihai kazananı belirleyecek.