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Ölümcül etkiye sahip yeni virüs ortaya çıktı. Sokak kedilerinde görülüyor

Eskişehir’de yayılmaya başlayan, korona virüsüyle aynı etkene sahip olan ve kanıtlanmış bir tedavisi bulunmayan ölümcül FİP (Feline İnfectious Peritonitis) kedilerin sağlığını tehdit ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:43
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Sokak kedilerinde görülüyor. Ölümcül etkiye sahip yeni virüs ortaya çıktı

Ölümcül etkiye sahip yeni virüs ortaya çıktı. Sokak kedilerinde görülüyor
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İHA’nın haberine göre; Kedi Enfeksiyoz Peritoniti olarak da bilinen ölümcül FİP hastalığı, kedi korona virüsünün mutasyon geçirmesi ile meydana gelen ve kedilerin bağışıklık sistemine etki eden ölümcül bir hastalık olduğu biliniyor.

Korona salgınıyla eş zamanlı bir şekilde yayılmaya başladığı ifade edilen ve korona ile aynı faktörlere sahip olan FİP hastalığında son zamanlarda artış olduğu gözlemlendi. FİP hastalığıyla ilgili kanıtlanmış herhangi bir tedavi yöntemi bulunmazken, yüksek oranda ölümcül ve bulaşıcı olduğu biliniyor. FİP hastalığının son 2 sene içerisinde Eskişehir başta olmak üzere tüm Türkiye’de büyük bir salgın haline geldiği kaydedilirken, veteriner hekimler kedi besleyen vatandaşları çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kliniklere gelen FİP vakalarının çok arttığını belirten Eskişehirli veteriner hekim, FİP hastalığıyla ilgili vatandaşlara yönelik bilgiler paylaştı ve dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Eskişehir’de veteriner hekimlik yapan Tuğçe Kara, “insandan hayvana, hayvandan insana geçtiğine dair kanıtlanmış bir çalışma yok. Eğer kediden insana, insandan kediye bulaşma durumu olsaydı pandemi döneminde bunu görürdük.” Sözlerini kullandı.

“BU HASTALIĞIN BELLİ BİR TEDAVİSİ OLMADIĞI İÇİN VETERİNER HEKİMLER OLARAK ÇOK SIĞ KALIYORUZ”

Evine başka bir kedi almak isteyen vatandaşların FİP hastalığına karşı daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Kara, yeni alınan kedinin kontrollerinin yaptırılması ve 15 gün ayrı bir oda da karantinada tutulması gerektiğinin belirtti. Ev kedilerinin sokağa salınmasını ve dışarıyla çok fazla temas ettirilmesini tavsiye etmediklerinin altını çizen veteriner hekim Tuğçe Kara şöyle konuştu:

“Özellikle 2’inci kediyi almak isteyenlerin de belli önlemler alması gerekiyor. Mutlaka gerekli testleri yaptırıp, yeni gelen kediyle diğer kedi bir süre temas ettirilmemeli. 2’inci kedimizi 15 gün karantina altında tuttuktan sonra diğer kedimizle temas ettirmeliyiz. Sokakta bir kedi sevdiğimizde de üstümüzü değiştirmeden ve elimizi yıkamadan kendi hayvanımızla temas etmemeliyiz. FİP hastalığı hızlı seyreden, bulaş durumu ve ölüm oranı çok yüksek olan bir hastalıktır. Diyelim ki evde 2 tane kediniz var ve 1 tanesinin FİP olduğundan şüphe ediyorsunuz. Böyle bir durumda önce teşhis için veteriner kliniğine gelip gerekli kan testlerini, röntgenleri ve muayeneleri yaptırmanız gerekiyor. Semptomlara da bakılarak bu hastalığın teşhis edilmesi lazım. Evde başka bir kedi varsa ve onda belirti gözükmüyorsa onu kaplarıyla birlikte başka bir odaya ayırmamız gerekiyor. Bu hastalığa çok dikkat etmek lazım, kedileri dışarıya salmamak ve başka hayvanlardan uzak tutmak gerekiyor. Bu esnada kedilerimizin bağışıklığını da yüksek tutmayı deneyebiliriz. Hastalığa yakalanan kediler için o noktadan sonra bağışıklık güçlendirmek ne yazık ki işe yaramıyor ancak hasta olmayan ya da risk altındaki kedilerde bağışıklık güçlendirici ürünler kullanılabilir. Bu sadece FİP hastalığına değil, diğer bulaşıcı viral hastalıklara karşı da bir önlem olur. Bu hastalığın belli bir tedavisi ve aşısı olmadığı için bu noktada veteriner hekimler olarak çok sığ kalıyoruz ve kimseye net bir şey açıklayamıyoruz.”

“TESADÜF ŞU Kİ, BU HASTALIK İNSANLARDAKİ KORONA SALGINIYLA EŞ ZAMANLI OLARAK ARTTI”

Eskişehir’de veteriner hekimlik yapan Tuğçe Kara, FİP hastalığının koruyucu bir aşısı olmaması sebebiyle çok hızlı yayıldığını söyledi. FİP hastalığının son yıllarda Eskişehir başta olmak üzere tüm Türkiye’de bir salgın haline geldiğini ifade eden Kara, “FİP hastalığının etkeni korona virüsüdür. Aslında bu korona virüsü sokak kedilerinin yüzde 90’nın vücudunda var, ancak geri kalan yüzde 10’luk kısmı mutasyona uğradığı zaman bu ölümcül FİP hastalığına dönüşüyor. Ne yazık ki şu an onaylanmış, resmi bir tedavi yöntemi mevcut değil. Yüksek oranda ölümcül bir hastalık, daha da kötüsü koruyucu bir aşısı olmadığı için çok hızlı yayılıyor. Son 2 sene içerisinde Eskişehir başta olmak üzere diğer şehirlerde de hızlı bir yayılım gösterdi. Aslında buna bir nevi kedi salgını da denilebilir. Tesadüf şu ki, bu hastalık insanlardaki korona salgınıyla eş zamanlı olarak arttı. İkisinin de korona olması bizleri biraz düşündürüyor. Ancak insandan hayvana, hayvandan insana geçtiğine dair kanıtlanmış bir çalışma yok. Eğer kediden insana, insandan kediye bulaşma durumu olsaydı pandemi döneminde bunu görürdük. Çok fazla sokak hayvanı var ve bunların belli besleme bölgelerinde sürekli birbirleriyle temas halindeler. Onlar da ister istemez bu hastalığı çok hızlı bir şekilde yayıyorlar. Yapılacak en güzel şey hayvanlarımızı bu hastalıktan korumak olacaktır. Özellikle müstakil evlerde olan vatandaşların kedilerini dışarıya salmalarını önermiyoruz. Kedilerin evde durmasını ve dışarıyla temas ettirilmemesini tavsiye ediyoruz” dedi.

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