Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'den flaş karar. 1 liralık davada yeni gelişme

Birbirlerine 1 liralık 'hakaret' davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser küskünlüğe son verdi. Ersoy, sahnesinde havuza düşen Mustafa Keser'e geçmiş olsun telefonu açtı.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'den flaş karar. 1 liralık davada yeni gelişme

Bülent Ersoy, ‘Benzemez Kimse Bize’ adlı programda beraber sunuculuk yaptığı Mustafa Keser’e “Seni diva değil divan yaparlar” sözleri nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

1200x627-1633423406266.jpg

Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren Mustafa Keser de 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı.

200920211056464155448.jpg

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, her iki sanatçının birbirine 1’er liralık manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananlardan sonra Bülent Ersoy, Kuşadası’nda depremzedelere moral konseri verirken dengesini kaybedip havuza düşen Mustafa Keser’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Aralarındaki küskünlüğe son veren ikili, avukatlarını devreye sokarak karşılıklı davalarından da feragat etti. İkili, bu meseleyi uzatmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını belirtti.

İlgili Haberler
Bülent Ersoy beyaz kostümü ile geline benzetildi
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti
Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi
Modacı Pınar Kerimoğlu: Bülent Ersoy ile mahkemede hesaplaşacağız
Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
Taksici ile kurye birbirine girdi Güncel
Taksici ile kurye birbirine girdi
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim” Magazin
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi Güncel
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması Güncel
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler Sağlık
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba” Güncel
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba”
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi Güncel
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi