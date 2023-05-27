Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'den flaş karar. 1 liralık davada yeni gelişme

Bülent Ersoy, ‘Benzemez Kimse Bize’ adlı programda beraber sunuculuk yaptığı Mustafa Keser’e “Seni diva değil divan yaparlar” sözleri nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren Mustafa Keser de 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, her iki sanatçının birbirine 1’er liralık manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananlardan sonra Bülent Ersoy, Kuşadası’nda depremzedelere moral konseri verirken dengesini kaybedip havuza düşen Mustafa Keser’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Aralarındaki küskünlüğe son veren ikili, avukatlarını devreye sokarak karşılıklı davalarından da feragat etti. İkili, bu meseleyi uzatmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını belirtti.

