Bülent Ersoy için geri sayım başladı

Bülent Ersoy'un hayatını anlatan bir film çekileceğini duyuran Gazeteci Sina Koloğlu, 2024 sonuna doğru tamamlanacağını söyledi.

Bülent Ersoy için geri sayım başladı

Editör: Özlem KIRAL

Gazeteci Sina Koloğlu, Bülent Ersoy'un hayatını anlatan bir film çekileceğini duyurdu. Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, muhtemel filmin 2024 sonuna doğru tamamlanacağını söyledi.

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''BÜLENT ERSOY FİLMİNİN SENARYO ÇALIŞMALARI BAŞLADI''

Koloğlu, ''Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği #BülentErsoy'un hayatını anlatan film için geri sayım başladı'' dedi.

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Sina Koloğlu'nun konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

"Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatrist Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik yazarı Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı. Muhtemel film, 2024 yıl sonuna doğru hazır olur."

''BÜLENT ERSOY İLE SÖYLEŞİLER YAPILIYOR''

"Kulağıma gelen bilgilere göre şu an Bülent Ersoy ile röportajlar yapılıyor. Daha önce #Müslüm ve Bergen filmlerinde olduğu gibi aynı ekiple senaryo çalışması yapılıyor. Gazeteci, sosyolog, psikiyatristin bulunması önemli. Seçilen kişilerin ülkenin yakın tarihi içinde olmaları bu disiplinler ile çalışmayı mecbur kılıyor. Her uzman kendi alanında sorular hazırlıyor. Bir elemeden geçen sorular son aşamada Mine Şengöz ve gazeteci yazar Gülsen İşeri'nin 'final soruları' ile tamamlanmış oluyor. Bülent Ersoy'da da aynı yöntem uygulanıyor."

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