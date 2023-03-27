﻿Bülent Korkmaz'dan flaş açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Eyüpspor'u yendikleri maçtan sonra çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"İyi mücadele ettik, iyi kapandık. Daha iyi hücuma çıkabilirdik, bağlantı paslarını buluşturduk ama oralarda top kayıpları yaşadık. Bunlar olmasa daha çok pozisyona girebilirdik. Hücum anlamında biz daha iyiydik. Önemli bir adım attık ve bunu devam ettirmemiz lazım. Rakibimizi kendi evinde yenmemiz ve ikili averajda öne geçmemiz önemliydi. 2 önemli maçımız var evimizde. iyi takımlarla oynayacağız. Bu 2 maçı da geçmemiz lazım ki hedefe daha çok yaklaşalım."

(AA)

