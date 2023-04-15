﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda, Eyüpspor'a ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapmak istiyor.
YUNUS AKGÜN FORMÜLÜ
Arda Turan'ın Yunus Akgün'ü istediği, genç oyuncuyu takımına kazandırmak istediği belirtildi.
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Akgün'ün ise, takımın Süper Lig'e çıkması durumunda transfere sıcak bakacağı kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek genç futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.
A Milli Takım'da ise 5 maçta 1 gollük katkı sağladı.
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