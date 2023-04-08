9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zafer Turan: Hedefe ulaşmak istiyoruz

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 23:25
Takip Et

Zafer Turan'dan açıklamalar

Zafer Turan: Hedefe ulaşmak istiyoruz
+
Aa
-

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bunu bugün burada bitirmek istiyorduk. Bizim bundan sonra çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Geride kalan maçları kazanıp hedefe bir an evvel ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımız bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Rakiplerimiz de bizden önce dinlenerek geliyor. Öyle denk geldi fikstür ama ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Bu mücadele gücü bize maçı kazandırdı. Berabere de bitebilirdi ama önemli olan 3 puandı. Çok önemliydi. Bunu kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte daha çok isteyerek daha çok mücadele ederek mücadele gücümüzü sahaya yansıtarak hedefe ulaşmak istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
4
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
5
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
6
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Juventus yara aldı. Lazio çıkışını sürdürdü
﻿Juventus yara aldı. Lazio çıkışını sürdürdü
﻿Juventus yara aldı. Lazio çıkışını sürdürdü
﻿Suriyeli 2 grup arasında bıçaklı kavga, 3 yaralı
﻿Suriyeli 2 grup arasında bıçaklı kavga, 3 yaralı
﻿Suriyeli 2 grup arasında bıçaklı kavga, 3 yaralı
﻿Halk otobüsünün anne ve oğluna yaya geçidinde çarptığı anlar kamerada
﻿Halk otobüsünün anne ve oğluna yaya geçidinde çarptığı anlar kamerada
﻿Halk otobüsünün anne ve oğluna yaya geçidinde çarptığı anlar kamerada
﻿İhsan Derelioğlu: Trabzonspor bu girdaptan kurtulacak
﻿İhsan Derelioğlu: Trabzonspor bu girdaptan kurtulacak
﻿İhsan Derelioğlu: Trabzonspor bu girdaptan kurtulacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.