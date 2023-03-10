Çaykur Rizesporlu taraftarlar: Bülent Korkmaz istifa

Spor Toto 1. Lig'de 23 maçta 40 puanla 6. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da bir grup taraftar, kulüp tesislerinin önüne çelenk bırakarak teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı.

Cümle Alem Taraftar Grubu Basın Sözcüsü Berkan Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün burada Cümle Alem Frubu olarak Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etmek için toplandık. Ligin başından bu yana alınan skor ve oynanan futbol ortadadır. Bu futbol bizleri tatmin etmemekle birlikte derin düşüncelere doğru bizi sürüklemektedir. Ligin bitimine daha varken vakit kaybetmeden önce hoca değişikliğine gitme şarttır. En ufak bir tahammülümüz kalmamıştır.

Ligde play-off hattında kendimizi görmek, hak etmediğimiz ve bizi üzen bir durumdur. Devre arası yapılan transferler bize umut olduğu kadar Bülent Korkmaz'ın bu oyuncu grubunu yönetememesi bizleri sıkıntıya sokmuştur. İnanıyoruz ki kan değişikliği bu takım ve şehri ayağa kaldıracaktır.

Buradan Rizespor yönetimine sesleniyoruz. Rizespor'u koşulsuz, şartsız memleketin her köşesinde yalnız bırakmayan büyük Rizespor taraftarının isteği Bülent Korkmaz'ın gönderilmesidir. Bu sese kulak vereceğinize güvencimiz tamdır.”

Basın açıklamasının ardından "Bülent Korkmaz istifa" diye bağıran grup dağıldı.