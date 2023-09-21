Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf

Sekiz yıl evli kaldığı Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf geldi.

Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu ve aynı zamanda aile dostu olan Beyza Şekerci'yi konuk etti. Düvenci, Beyza Şekerci'yle sohbeti sırasında, adeta biten son evliliğiyle ilgili dertleşti.

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İşte Ceyda Düvenci'nin programda biten evliliğine dair açıklamaları:

“Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten... Burada Bülent'i de yok saymak istemem benim için hala çok kıymetli Bülent, onun için de çok zor bir süreçti benim için de çok zor bir süreçti, hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti... Aaa günün sonunda biz dedik ki tamam herkesin mutlu olması gerekiyor. Bizim 2 tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir, Melisa'nın şansı, iki babası oldu hayatında... Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil... Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz dona kalıp, sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak... Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek... Dostlarımız bir, bu değişmeyecek... Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular... Güçlü gözüküyorum, silkeleyip attıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil..."

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