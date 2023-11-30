Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak sessizliğini bozdu

Oyuncu Bülent Şakrak, Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında konuştu.

"HAYATIN İÇİNDE HEPSİ VAR"

Bülent Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi.

"CEYDA İYİ"

Bülent Şakrak, ayrıca; "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"KARARI BEN VERMEDİM" DEMİŞTİ

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.