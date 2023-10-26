Bülent Şakrak yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti

Editör: Özlem KIRAL

Evliliklerindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişki sonrası Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti ayrılık kararı aldı. 2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Ödemiş Adliyesi'nde görülen boşanma davası, sadece 15 dakika sürdü.

Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak sakallarına veda etti. Şakrak'ın yeni imajı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şakrak yeni tarzını; "Bizde laf yok, hep icraat. Al sana tüysüz Şakrak. Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum" notu ile paylaştı.

Ünlü isme sosyal medyada 'Çok yakışmış', 'Çiçek gibi olmuşsun', 'Eliniz yüzünüz açılmış', 'Daha çok Fatih Ürek sanki' gibi yorumlar yapıldı.