Sinan Akçıl yaşadıklarını Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Babam 73 yaşında tüp bebek yaptı

Sinan Akçıl, önceki gün bir programa katıldı. Akçıl, özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalar gerçekleştirdi.

"TİPİN ÇOK İYİ OLMUŞ"

Akçıl, programın ilk dakikalarında, bu yaz eşi Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'ye "Güneşinin ışığı yükselmiş, hiç duygusal konuşma yapmayalım, tipin çok iyi olmuş. Yeni hayatın ve yeni güneşin hayırlı uğurlu olsun" diyerek takıldı.

"BENİM AYIBIMDIR"

Şarkıcı, Ceyda Düvenci'nin "Aşkta terk edilen misin hep?" sorusuna "Buradan o insanlara da böyle demek istemiyorum ama, terk edildiler evet! Hoş değil ama. Benim ayıbımdır, hepsinden özür diliyorum. Ayıp oldu. Başka bir hikayeye geçiyorsam o hikayeden çıkıyorum, iyi insanlar da yıllar sonra affediyorlar beni... Birkaç tanesi konuşmuyor ama konuşanlar var" yanıtını verdi.

"TÜP BEBEK YAPIP İKİZLERİ OLDU"

Sinan Akçıl, programda babasının 73 yaşında tüp bebekle yeniden evlat sahibi olduğunu söyleyerek, "İki kardeştik, babamın çocukları olduğu ortaya çıktı, ablam çıktı beni buldu. Sonra annemle babam ayrıldı, babam 38 doğumlu, 73 yaşındayken tüp bebek yapıp ikizleri oldu" dedi.

"BOŞANDIKTAN SONRA ÇOK ÖZLEDİM"

"Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım" diyen Akçıl şöyle devam etti; "Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim. Çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel.

Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu. İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağ olsun" dedi.