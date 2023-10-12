Ceyda Düvenci takipçilerine tarih verdi. "Deli deli zamanlar"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle samimi bir etkileşim halinde olan Ceyda Düvenci, bu defa yaşadığı yoğunluğu ortaya koyan bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Bir yandan televizyon programıyla koşturan ve bir yandan da çocuklarıyla ilgilenmeye çalışan Düvenci, yılın en yoğun dönemine girdiğini şu satırlarla takipçilerine aktardı:

"Deli deli zamanlar… çokça inişler çıkışlar… bir o kadar koşturmacalar… iyi haberler, kötü haberler… dostlara şifa duaları… ve yine her şeye yetişemediğim yılın 4 ayı geldi çattı… ekim-kasım-aralık-ocak en en koşturduğum zamanlar… sağlık olsun gerisi kolay… evlatlar ve ev çokça özlenecek belli ama olsuuunnn"