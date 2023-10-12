Ceyda Düvenci takipçilerine tarih verdi. "Deli deli zamanlar"

Şimdilerde yoğun bir tempo içerisine giren Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı yoğunluğa dair bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

Ceyda Düvenci takipçilerine tarih verdi. "Deli deli zamanlar"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle samimi bir etkileşim halinde olan Ceyda Düvenci, bu defa yaşadığı yoğunluğu ortaya koyan bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

aaa-ceyda-yeni-ic.jpg

Bir yandan televizyon programıyla koşturan ve bir yandan da çocuklarıyla ilgilenmeye çalışan Düvenci, yılın en yoğun dönemine girdiğini şu satırlarla takipçilerine aktardı:

ceyda-duvenci-1.jpg

"Deli deli zamanlar… çokça inişler çıkışlar… bir o kadar koşturmacalar… iyi haberler, kötü haberler… dostlara şifa duaları… ve yine her şeye yetişemediğim yılın 4 ayı geldi çattı… ekim-kasım-aralık-ocak en en koşturduğum zamanlar… sağlık olsun gerisi kolay… evlatlar ve ev çokça özlenecek belli ama olsuuunnn"

İlgili Haberler
Ceyda Düvenci'den bikini çıkışı. Bülent Şakrak'tan aylar önce boşanmıştı
Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya 26 yıl sonra bir arada. Bir zamanlar 'Sabah Şekerleri'ydiler
Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf. Ceyda Düvenci'ye anlattı
Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Mona Lisa’nın şifreleri çözülüyor: Da Vinci’nin tekniği açığa çıktı Kültür Sanat
Mona Lisa’nın şifreleri çözülüyor: Da Vinci’nin tekniği açığa çıktı
Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun Dünya
Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun
Atış poligonunda kendini başından vurdu Yaşam
Atış poligonunda kendini başından vurdu
Batman'da araç ve motosikletlerle Filistin'e destek konvoyu Yaşam
Batman'da araç ve motosikletlerle Filistin'e destek konvoyu
RTÜK seçimi Resmi Gazete'de Gündem
RTÜK seçimi Resmi Gazete'de
E-5'te akılalmaz olay: Trafiğin ortasında araçtan atlayan adamı tekme tokat dövdüler Yaşam
E-5'te akılalmaz olay: Trafiğin ortasında araçtan atlayan adamı tekme tokat dövdüler