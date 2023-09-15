Ceyda Düvenci’den kötü haber. Sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, programının çekimleri sırasında rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ceyda Düvenci’den kötü haber. Sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı

Ceyda Düvenci, NTV’de sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programındaki başarılı performansıyla sık sık gündeme geliyor.

ceyda-duvenci-ntv-1.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen yaz adli tatile kısa süre kalan 8 yıllık eşi Bülent Şakrak‘tan boşanan ve hayatında yepyeni döneme adım atan oyuncu, önceki gün program çekimi sırasında rahatsızlandı.

Ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci‘yi hemen ekip arkadaşları Maslak Acıbadem Hastanesi‘ne kaldırdı. Solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

ceydadvenci-378521530-1868727950209298-6448728035712055084-n-850x850.jpg

Hastaneden çıktıktan Ceyda Düvenci’nin yazdığı uzun mektup dikkat çekti. Başarılı oyuncu “Evet; hep bildiğimi yaptım… Hep kalbimin peşinden gittim… Olmaz dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum… Düştüğüm yerden hemen kalktım… Hep çabuk dikleşti sırtım, hemen kaldığım yerden devam ettim… Hatalarımı hep sevdim, öğrenci olmaktan vazgeçmedim… Ben olmayı sevdim, Aşık olmayı da sevdim… Hayatın her detayında bulabildim aşkı, kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu, küstüklerim oldu… Tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim… Elalem ne der hiç umrumda olmadı… Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok… Ve nezakete, Ve şefkate, İşte budur özetim, gerçekten merak edenlere… Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata… İsteyenler peşimden gelebilir…”

ceydadvenci-354885869-1921558134890124-4089595112981706982-n-929x1024.jpg

Öte yandan Ceyda Düvenci, dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Düvenci, Star TV‘nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi “Saklambaç”ka anlaştı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek‘in başrollerini paylaşacağı Tamer Levent, Şenay Gürler, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Açelya Devrim Yılhan ve Edip Saner gibi değerli oyuncuların da rol alacağı dizide Ceyda Düvenci “Filiz” rolüne hayat verecek.

Düvenci, NTV’de sunduğu “Bambaşka Sohbetler” program çekimleri ile dizi seti arasında mekik dokuyacak.

İlgili Haberler
Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den imalı paylaşım
Sinan Akçıl yaşadıklarını Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Babam 73 yaşında tüp bebek yaptı
Ceyda Düvenci boşandıktan sonra yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı
Ceyda Düvenci eski eşinden kalan son izi de sildi
Öne Çıkanlar
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Son Haberler
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 15 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 15 gün sonra görülecek dolar kuru!
Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması: Uçağa binmedi Spor
Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması: Uçağa binmedi
Türkiye'nin başarısı FIVB'nin gözüne battı. Anında kural değiştirdiler Spor
Türkiye'nin başarısı FIVB'nin gözüne battı. Anında kural değiştirdiler
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu Siyaset
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Örsan Öymen de Özgür Özel'in ardından CHP Genel Başkan adaylığını ilan etti Siyaset
Örsan Öymen de Özgür Özel'in ardından CHP Genel Başkan adaylığını ilan etti
Balotelli Adana Demirspor'a geri döndü Spor
Balotelli Adana Demirspor'a geri döndü
CHP'deki durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Emre Ulaş bu sefer kendini de katarak çizdi Karikatür
CHP'deki durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Emre Ulaş bu sefer kendini de katarak çizdi