Ceyda Düvenci’den kötü haber. Sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı

Ceyda Düvenci, NTV’de sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programındaki başarılı performansıyla sık sık gündeme geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen yaz adli tatile kısa süre kalan 8 yıllık eşi Bülent Şakrak‘tan boşanan ve hayatında yepyeni döneme adım atan oyuncu, önceki gün program çekimi sırasında rahatsızlandı.

Ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci‘yi hemen ekip arkadaşları Maslak Acıbadem Hastanesi‘ne kaldırdı. Solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan Ceyda Düvenci’nin yazdığı uzun mektup dikkat çekti. Başarılı oyuncu “Evet; hep bildiğimi yaptım… Hep kalbimin peşinden gittim… Olmaz dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum… Düştüğüm yerden hemen kalktım… Hep çabuk dikleşti sırtım, hemen kaldığım yerden devam ettim… Hatalarımı hep sevdim, öğrenci olmaktan vazgeçmedim… Ben olmayı sevdim, Aşık olmayı da sevdim… Hayatın her detayında bulabildim aşkı, kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu, küstüklerim oldu… Tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim… Elalem ne der hiç umrumda olmadı… Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok… Ve nezakete, Ve şefkate, İşte budur özetim, gerçekten merak edenlere… Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata… İsteyenler peşimden gelebilir…”

Öte yandan Ceyda Düvenci, dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Düvenci, Star TV‘nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi “Saklambaç”ka anlaştı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek‘in başrollerini paylaşacağı Tamer Levent, Şenay Gürler, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Açelya Devrim Yılhan ve Edip Saner gibi değerli oyuncuların da rol alacağı dizide Ceyda Düvenci “Filiz” rolüne hayat verecek.

Düvenci, NTV’de sunduğu “Bambaşka Sohbetler” program çekimleri ile dizi seti arasında mekik dokuyacak.