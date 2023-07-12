Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Şakrak, boşandıktan sonra oğlu Ali ve eski eşinin kızı Melisa Nur Akgün ile tatile çıktı.

Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım geldi

Nikâh masasına 2015'te oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı iddia edilmişti. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.

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Bülent Şakrak, nisan ayında eşinin 46'ncı yaş gününde "Seni hiç bırakmayacağım" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Ancak bu açıklamalarının ardından çift, 10 Temmuz'da boşanmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

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TATİLE ÇIKTI

Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.

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"OĞLUM ALİ, KIZIM MELİSA"

Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı.

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