Bülent Uygun herkese ders verdi. Burak Yılmaz şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig’in 38. Ve son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki tane ligde amacı kalmamış takım karşılaşmış olsada maç oldukça hızlı başladı.

Ev sahibi olmanın avantajını da kullanan Sivasspor ilk düdük çalar çalmaz rakibini topa hakim olup rakibini kendi sahasına hapsetti.

Oldukça etkili bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar bu oyunun meyvesini de hemen aldı.

Karşılaşmanın henüz 9. Dakikasında Caktas’ın ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştıramayınca ön direkte topu alan Murat arka direğe doğru bir orta daha yaptı. Gelen topa çok iyi yükselen Koita maçta perdeyi açmayı başardı.

Genelde ligimizde gelen golün ardından geriye çekilme alışkanlığı olsada Bülent Uygun ve öğrencileri bunun tam tersini yaparak daha da yüklendi ve 15’te Manaj ile Sivasspor golü kaydedemese de çok etkili bir hücum daha gerçekleştirdi.

Kendisini ancak 20. Dakikanın ardından toparlamayı başaran konuk ekip akan oyunda bir türlü istediğini bulamasada imdadına duran top yetişti. 24. Dakikada Kartal’ın köşe vuruşunda açtığı ortada topa kale önünde kafasını vuran Attamah ligdeki ilk golünü atarak beraberliği buldu.

Gelen gol ile birlikte oyun olarak da dengeyi bulan Kayserispor 31’de yine kornerden 34’te ise taç atışından etkili pozisyonlar bulsa da bu sefer çerçeveyi tutturamadı ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İlk yarının hemen başında etkili olan Sivasspor ve 20. Dakikadan sonra oyuna ortak olan Kayserispor ikinci yarıya da ilk yarıyı kapattıkları gibi dengede başladı.

52’de savunma arkasına sarkan Kayserisporlu Bahoken kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olamazken Sivasspor anında cezayı kesti.

53’te Sivassporlu Murat’ın ceza sahasına gönderdiği ara pas savunmadan sekince penaltı noktası önündeki Carkas fırsatçılığını konuşturdu ve durumu 2-1’e getirdi.

İkinci yarının hemen başında öne geçen Sivasspor aynı ilk yarıda olduğu golden sonra yine geriye yaslanmadı ve topun kontrolünü elinde tutmaya devam etti.

Ancak bu sefer ilk yarıya göre bu konuda daha bir başarılı olan kırmızı-beyazlılar rakibinin uzun süre kendi kalesine gelmesine izin vermedi.

Sivasspor baskısından ancak 82. Dakikada kurtulmayı başaran Kayserispor’da Kartal’ın uzun topunda rakipten seken topu savunma arkasında alan Boa Morte’nin sağ çaprazdan vurduğu topu Nikolic köşeye çeldi.

Kalan dakikalarda başka etkili atak gerçekleştiremeyen Kayserispor mağlubiyete razı gelmek zorunda geldi.

Sonradan geldiği Sivasspor’da kısa sürede güzel işler başarmayı başaran Bülent Uygun bu maçta da adeta ders verdi.

Anadolu kulüplerinde alışılanın aksine akan oyunda oldukça etkili gözüken Sivasspor golden sonra geriye yaslanmamasıyla da bence herkese örnek oldu.

Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz’ın da bu yaz arasında takımını ara pasları dışında organize ataklara çalıştırması gerektiği görmezden gelinemeyecek bir gerçek.