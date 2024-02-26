Bülent Uygun Uzakdoğu hedefini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Uygun Uzakdoğu hedefini açıkladı
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de farklı bir uygulama önerdi. Uygun, Asyalı futbolcular için ek kontenjan verilmesini istedi.

Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi ve Pendikspor'u 4-1 yendiği maçla ilk 5'e yaklaştı. Teknik direktör Bülent Uygun, Lig Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 maçta 9 gol atan Rey Manaj'ın performansını öven tecrübeli teknik adam, "Manaj, Sivasspor taraftarının sevgisini kazandı, sahada mutlu ve başarılı. Önemli bir sakatlık atlatmış, kaliteli bir oyuncu. Fiziksel olarak da gelişiyor. Antrenörümüz Ömer Faruk Mahir onunla özel çalışmalar yapıyor. Bülent Bölükbaşı da gol vuruşları konusunda ona yardımcı oluyor. Oyun sistemimizi iyi kavradı ve harika bir performans sergiliyor" dedi.

SÜPER LİG'E SÜRPRİZ ÖNERİ

Sivasspor'un ligin en düşük bütçeli ikinci takımı olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yukarıyı hedefliyoruz. Aynı zamanda gelecek sezonu da planlıyoruz. Sivasspor'un geçmişte yaşadığı başarıları tekrarlamak ve yaşatmak istiyoruz. Ligin marka değerini hep birlikte yükseltmeliyiz. Yayıncı kuruluşun bize verdiği bütçe yıllık 200 milyon doların altında kalmamalı. Bunun için de farklılık yaratmalıyız. Mesela Uzakdoğu pazarına açılabiliriz. Çinli, Japon futbolcular için ek kontenjan tanıyarak Asya'dan bir oyuncuyu yerli statüsünde oynatabiliriz. Bu da oradaki ilgiyi buraya yönlendirebilir" diye konuştu.

İlgili Haberler
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Galatasaray 10 dakikada 1 milyonu buldu. Hedefte Fenerbahçe ve TFF var
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Süper Lig kararı. Yeni takvim belli oldu
Son Haberler
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı Gündem
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor Gündem
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi Sağlık
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu Gündem
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı Spor
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti Dünya
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti