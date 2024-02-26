Bülent Uygun Uzakdoğu hedefini açıkladı

Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi ve Pendikspor'u 4-1 yendiği maçla ilk 5'e yaklaştı. Teknik direktör Bülent Uygun, Lig Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 maçta 9 gol atan Rey Manaj'ın performansını öven tecrübeli teknik adam, "Manaj, Sivasspor taraftarının sevgisini kazandı, sahada mutlu ve başarılı. Önemli bir sakatlık atlatmış, kaliteli bir oyuncu. Fiziksel olarak da gelişiyor. Antrenörümüz Ömer Faruk Mahir onunla özel çalışmalar yapıyor. Bülent Bölükbaşı da gol vuruşları konusunda ona yardımcı oluyor. Oyun sistemimizi iyi kavradı ve harika bir performans sergiliyor" dedi.

SÜPER LİG'E SÜRPRİZ ÖNERİ

Sivasspor'un ligin en düşük bütçeli ikinci takımı olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yukarıyı hedefliyoruz. Aynı zamanda gelecek sezonu da planlıyoruz. Sivasspor'un geçmişte yaşadığı başarıları tekrarlamak ve yaşatmak istiyoruz. Ligin marka değerini hep birlikte yükseltmeliyiz. Yayıncı kuruluşun bize verdiği bütçe yıllık 200 milyon doların altında kalmamalı. Bunun için de farklılık yaratmalıyız. Mesela Uzakdoğu pazarına açılabiliriz. Çinli, Japon futbolcular için ek kontenjan tanıyarak Asya'dan bir oyuncuyu yerli statüsünde oynatabiliriz. Bu da oradaki ilgiyi buraya yönlendirebilir" diye konuştu.