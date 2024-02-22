TFF'den Süper Lig kararı. Yeni takvim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Süper Lig kararı. Yeni takvim belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu; 2024-25 sezonunun başlama tarihini açıkladı.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelecek sezonun planlaması da yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamayla; 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in başlama tarihleri duyuruldu.

Buna göre Süper Lig ve 1. Lig'de ilk hafta maçları; 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.
TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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