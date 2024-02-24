Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!

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Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonra bomba paylaşımlar gelmeye devam ediyor!

Galatasaray, 2-1 biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım daha yaptı.

''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz...'' başlığıyla yapılan paylaşım şu şekilde;

''Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,
Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,

Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,
Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!''

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