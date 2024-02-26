Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!

Perşembe Belediye Spor ile Kayıkçılar Gençlerbirliği arasında 1. Amatör Lig’de oynanan maçın hakemi Buğçe Taşçıoğlu'na şiddet uygulandı.

Maçın 21. dakikasında Kayıkçılar Gençlerbirliği’nden Ali Koçaklı, tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bu karara öfkelenen Koçaklı, hakem Taşçıoğlu’na şiddet uygulayarak iki eliyle vurdu.

Bu şiddetli saldırı sonucunda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şubesi, yaşananları kınayarak bir açıklama yaptı: “Amatör Futbolun ruhunu bozan, egolarını tatmin etmek isteyen bu tür kişiler var oldukça Zonguldak Futbolu ilerleme kaydedemeyecektir.

Her hafta ailelerinden ve gerçek hayatlarından özveri göstererek maçlara hazırlanan, futbolun en dürüst insanları olan hakemlerimiz bu saldırılara asla boyun eğmeyecektir. Herhangi bir şiddet eylemi yapanlar yargı önünde hesap verecektir. Perşembe Belediye Spor- Kayıkçılar Gençlerbirliği maçında başarılı bir şekilde görev alan hakem arkadaşımıza acil şifalar diliyor, şiddet uygulayan Ali Koçaklı isimli kişiyi şiddetle lanetliyor ve önce Türk Adaletine sonra da Allah’a bırakıyoruz.”

Taşçıoğlu’nun saldırıdan sonra hastaneye giderek darp raporu aldığı ve polise giderek Ali Koçaklı hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.