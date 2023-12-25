Bulgar turistler Edirne'den kaçtı. Bakın nedeni ne

Bir Bulgar Levası eşittir 16.49 Türk Lirası...Bulgar turistler için bulunmaz fırsat ama giyim yiyecek konusunda. Çünkü, yılbaşı turlarına Bulgar turistler bu yıl geçen yıla göre büyük düşüş var. Nedeni ise ortaya çıktı.

BULGAR TURİSTLERİN EDİRNE'DEKİ YILBAŞI REZERVASYONLARI DÜŞTÜ

Yılbaşına sayılı günler kala 2024'e Edirne'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, bu yıl eğlence turlarına rezervasyonlarında düşüş yaşandığı ortaya çıktı. İşletmeci, Ferşit Güngör rezervasyonlarda büyük düşüş yaşandığını söyledi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ İŞLETMECİLER AÇIKLADI

Yeni yıl yaklaşırken, rezervasyonlar geçen yıla göre düşük gözüküyor. Bunu da işletmeciler söylüyor. Nedeni ise işletmecilere göre ise özellikle et ve alkollü içkilere gelen zamlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Şu ana kadar 30 kişilik rezervasyon yaptığını belirten Edirneli restoran işletmecisi Ersan Sivrikaya,250 kişilik mekanın 100 kişilik bir doluluk oranına sahip olduğunu belirtti.

'GEÇEN YIL DAHA FAZLA TURİST REZERVASYONU VARDI'

Geçen yıl daha fazla Bulgar turist ağırladıklarını ifade eden Yağmur Islattı Aydın ise yarı kapasiteyle dolu olduklarını ifade etti.

Yoğunluğu son bir ayda azaldığını belirten Aydın son bir haftada turist azalmasının tüm esnaf olarak hissetiklerini söyledi

'DOLULUK YÜZDE 60'LARDA'

Kentte eğlence mekanı işleten Ferşit Güngör'e ise durum fiyat artıylarından kaynaklanıyor



