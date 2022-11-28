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Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar

Bulgaristan’da Hasköy Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:21
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Bulgaristan yargısından Necip Hablemitoğlu'nun suikast zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar

Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
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Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı. Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvvekillerinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

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