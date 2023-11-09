Bulgaristan'da Cem İlkel'den tarihi galibiyet

Milli tenisçi Cem İlkel, Bulgaristan'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Sofya Open'ın ikinci turunda Max Purcell'i 2-1 yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline çıktı.

KAYNAK: AA
Bulgaristan'da Cem İlkel'den tarihi galibiyet

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, wild card ile katıldığı ATP 250 turnuvası Sofya Open'ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı Max Purcell'i 6-3, 4-6, 6-4'lük setlerle yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi.

İLK KEZ BAŞARDI

2 saat 6 dakika süren karşılaşmayı kazanan milli tenisçi, bu zaferle ilk top 50 galibiyetini de elde etmiş oldu.

ATP düzeyinde çeyrek finale yükselen üçüncü Türk olan Cem İlkel'in çeyrek finalde rakibi turnuvanın 1 numaralı seri başı Lorenzo Musetti ve Jack Draper maçının galibi olacak.

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