Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası için Bodrum'da bulunan Hülya Avşar kendisi için denizin ortasına kurulan kortta gösteri maçı yaptı.

Daha sonra tenisçi çocuklarla da tenis oynayan sanatçı, maçın ardından tenisçi çocuklarla yüzme yarışı yaptı.

Snob Magazin'in haberine göre; 22 yıldır devam eden Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası Vogue Supreme Bodrum Otel’de devam ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcının olduğu turnuvada Hülya Avşar da yarışıyor. Hülya Avşar’ın "Türkiye’nin en önemli ve uzun süreli Sosyal Sorumluluk Projesi” dediği Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasından elde edilen tüm gelir; başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılıyor.

Bugüne kadar yüzlerce çocuk Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bursundan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor.



