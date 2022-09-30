Sık kâbus görüyorsanız dikkat. Bunamış olabilirsiniz

Ensonhaber’in haberine göre; Yeni bir çalışma yetişkinlikte kâbus görme sıklığı ile ilerleyen yaşla birlikte artan bilişsel gerileme riski arasında bir ilişki olduğunu iddia etti.

Her 100 kişiden 5'inin haftada en az bir kez, uykularından uyanacak kadar korkunç kâbuslar gördüğü öngörüldü. Bu durumun tetikleyicileri stres, kaygı, sinirlilik ve uyku yoksunluğudur, ancak Parkinson hastalığı gibi bazı durumlar da kâbusların ortaya çıkmasında rol oynadığı bildirildi.

BEYİN AKTİVİTESİNİ BOZUYOR

Peki, kâbuslar ve bilişsel gerileme arasındaki bu ilişki nereden geliyor? Çalışma yazarlarına göre, genellikle kâbus gören insanlar kalitesiz uykuya sahiptir ve bu, yavaş yavaş beyin aktivitesinde bozulmaya neden olabileceği bildirildi. Ancak, kâbusları demansın tetikleyicisi olarak değil, hali hazırda sürmekte olan hastalığın bir semptomu olarak gören başka bir çalışma da vardır. Demanslı ve Alzheimer'lı bazı kişilerde, kâbuslar ve kötü uyku kalitesi ilerleyen hastalığın ilk belirtileri olabileceği bildirildi.

BİLİŞSEL GERİLEME RİSKİNİ ARTIRIYOR

İngiltere merkezli Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma, 35-64 yaş arası 600 yetişkin ve 2 bin 600 65 yaş ve üstü yetişkinin uyku kalitesini birkaç yıllık bir süre zarfında incelediği vurgulandı.

Çalışmalar, katılımcıların uyku kalitesini değerlendirmenin yanı sıra beyin sağlıkları ve zaman içinde olası hastalıkların başlangıcı hakkında da veri topladı. Toplanan bilgiler, yüksek sıklıkta rahatsız edici rüyalar ile bilişsel gerileme arasında bir ilişki olup olmadığını bulmak için değerlendirildi.

Haftada en az bir kez kâbus gördüğünü bildiren orta yaşlı kişilerin, ilerleyen on yılda bilişsel gerileme yaşama risklerinin, yalnızca nadiren kâbus gördüğünü bildiren kişilere göre 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Daha ileri yaşlarda ise haftada bir kâbus görenlerin, sonraki yıllarda daha iyi uyuyanlara göre 2 kat daha fazla bunama riski olduğunun görülmesi dikkatlerden kaçmadı.